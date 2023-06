OTTAWA, ON, le 22 juin 2023 /CNW/ - Au Canada et ailleurs dans le monde, les microbes qui provoquent des infections sont de plus en plus résistants aux médicaments conçus pour les éliminer. Ce phénomène, appelé résistance aux antimicrobiens (RAM), présente l'une des plus grandes menaces à la santé et à l'économie du Canada et des autres pays.

En 2018, on estimait que plus de 5 400 Canadiennes et Canadiens mouraient chaque année d'infections causées par des bactéries devenues résistantes aux antibiotiques et que la RAM coûtait 1,4 milliard de dollars à notre système de santé. La RAM est de toute évidence une menace urgente et grandissante pour la santé mondiale, dont les répercussions socio-économiques sont considérables.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont présenté le Plan d'action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens , qui a été élaboré en collaboration avec les provinces et les territoires.

Ce plan d'action représente un jalon important pour renforcer la préparation et la réponse pancanadienne à la RAM. Il énonce les engagements fédéraux, provinciaux et territoriaux à l'égard de la RAM au cours des cinq prochaines années (2023-2027). Dix mesures prioritaires communes guideront les efforts multisectoriels et intergouvernementaux dans cinq piliers :

recherche et innovation;

surveillance;

intendance;

prévention et contrôle des infections;

leadership.

Des mesures communes doivent être prises dans l'ensemble des secteurs et des administrations pour lutter contre la RAM et pour assurer l'efficacité des antimicrobiens, comme les antibiotiques, qui jouent un rôle critique dans le cadre de la pratique de la médecine moderne. Ils traitent et préviennent de graves infections et sont essentiels à la réalisation de procédures médicales pouvant sauver des vies.

Les antimicrobiens contribuent également à protéger la santé et le bien-être des animaux et jouent un rôle très important au sein du secteur de l'agriculture et des systèmes de production alimentaire.

La RAM peut se propager dans d'autres régions et entre les humains, les animaux et au sein de leur environnement, ce qui signifie qu'aucun secteur, gouvernement ou pays ne peut lutter seul contre la RAM. Le Plan d'action a été élaboré en tenant compte de ce principe et sera mis en œuvre par l'entremise d'une approche Une seule santé , qui reconnaît que la santé des humains, des animaux et de l'environnement est étroitement liée.

À l'avenir, le gouvernement du Canada continuera de tirer profit de ce travail collaboratif avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, les intervenants de l'industrie et ses partenaires des secteurs d'Une seule santé. Cette collaboration continue facilitera la mise en œuvre des dix priorités communes énoncées dans le Plan d'action et permettra de protéger l'efficacité de ces médicaments importants et d'améliorer la santé de chacun.

Citations

« La RAM perturbe déjà la vie de milliers de Canadiennes et de Canadiens chaque année, notamment en compromettant d'importantes procédures médicales de routine et vitales telles que les remplacements articulaires, les transplantations d'organes et les traitements de chimiothérapie. La RAM a également de vastes répercussions socioéconomiques qui transcendent les frontières du Canada et se font sentir à l'échelle mondiale, preuve que nous devons tous nous mobiliser pour y remédier. Le Canada s'engage à faire partie de la solution. Grâce à ce plan d'action, et en collaboration avec les provinces et les territoires, nous protégerons la santé des êtres humains, des animaux et de l'environnement contre la RAM. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Le Plan d'action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens est un véritable effort de collaboration qui tient compte des liens entre les personnes, les animaux, les végétaux et leur environnement commun. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, qu'il s'agisse des gouvernements, des vétérinaires, des chercheurs ou de l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire mondiale. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

L'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la RAM était l'une des dix plus grandes menaces pour la santé publique auxquelles l'humanité est confrontée. La RAM est l'une des principales causes de décès dans le monde.





La RAM peut se développer naturellement au fil du temps, même quand les antimicrobiens sont utilisés à bon escient. Toutefois, une mauvaise utilisation des antimicrobiens chez les humains et les animaux peut accélérer la montée et la propagation de la RAM. Cela veut dire que, dans certains cas, les antimicrobiens perdent leur efficacité plus rapidement.





La RAM est une grave menace pour la santé humaine et animale. Des interventions médicales essentielles, comme les transplantations d'organes, les remplacements articulaires et les traitements de chimiothérapie, deviennent de plus en plus risquées étant donné que les antimicrobiens utilisés pour prévenir et traiter les complications infectieuses découlant de ces interventions perdent de leur efficacité.





Au Canada en 2018, la RAM aurait, selon les estimations, causé 5 400 décès, coûté au système de santé environ 1,4 milliard de dollars et réduit le PIB de 2 milliards de dollars. Ces estimations ont été publiées dans le rapport du comité d'experts sur les incidences socioéconomiques potentielles de la résistance aux antimicrobiens au Canada du Conseil des académies canadiennes.





du Conseil des académies canadiennes. Le Plan d'action prend comme point de départ le document Lutter contre la résistance aux antimicrobiens et optimiser leur utilisation : un cadre d'action pancanadien de 2017, dont la rédaction résulte d'une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

