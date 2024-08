LA LOCHE, SK, le 6 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement conjoint de plus de 677 000 dollars pour la construction de logements abordables à La Loche.

L'annonce a eu lieu à l'ensemble résidentiel de la Methy Housing Corporation situé sur la rue Marie à La Loche. Une fois construit, l'ensemble comprendra trois jumelés comptant six logements de deux chambres. Six familles monoparentales à faible revenu en feront leur chez-soi. Elles obtiendront également du soutien de travailleurs offrant du soutien à la famille de la Methy Housing Corporation.

Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation est le suivant :

677 880 dollars en financement conjoint au titre de l'initiative Saskatchewan Priorities dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada , et du Rental Development Program de la Saskatchewan Housing Corporation;

en financement conjoint au titre de l'initiative Saskatchewan Priorities dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du , et du Rental Development Program de la Saskatchewan Housing Corporation; 420 000 dollars du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement;

du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, qui fait partie de la Stratégie nationale sur le logement; 105 000 dollars du village nordique de La Loche ;

du village nordique de ; 15 000 dollars de la Methy Construction and Maintenance Corporation.

Citations :

« Le gouvernement fédéral travaille avec ses partenaires en Saskatchewan afin d'accroître l'offre de logements abordables partout au pays. L'annonce d'aujourd'hui n'est qu'un exemple de la collaboration entre les différents ordres de gouvernement pour répondre aux besoins uniques en matière de logement dans les collectivités rurales. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Alors que nous célébrons l'ouverture de ces six nouveaux logements abordables pour familles monoparentales à La Loche, en Saskatchewan, nous réaffirmons notre engagement à fournir des solutions de logement stables avec services de soutien partout dans la province. Cette initiative illustre notre détermination commune à favoriser des collectivités dynamiques et à veiller à ce que chaque personne puisse prospérer et bâtir un avenir meilleur pour elle et sa famille. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« L'offre de six logements supplémentaires pour des familles monoparentales est un projet très attendu au sein de notre collectivité. Nous sommes très reconnaissants du soutien financier continu de la Saskatchewan Housing Corporation et du programme Vers un chez-soi dans le cadre des programmes Canada-Saskatchewan. La collectivité se réjouit à la perspective de futures approches de partenariat semblables pour répondre aux besoins en matière de logement à La Loche. » - Georgina Jolibois, présidente de la Methy Housing Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. Lancé en avril 2019 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, le programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne sur l'itinérance contribue à répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada et à améliorer l'accès à des logements sûrs, stables et abordables. Il comprend le soutien à la réduction de l'itinérance, y compris l'itinérance chronique. Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance partout au Canada . Le programme offre du financement et un soutien aux communautés autochtones et aux collectivités urbaines, dans les territoires, ainsi que dans les communautés rurales et éloignées pour répondre à leurs besoins locaux liés à l'itinérance. Dans le cadre du programme Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit déjà 4 milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance. Comme l'indique le rapport Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement, le budget de 2024 propose 1 milliard de dollars de plus sur quatre ans pour le programme Vers un chez-soi, à compter de 2024-2025.





du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . En 2019, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' entente bilatérale entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.





et du ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. L' prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. La Methy Housing Corporation est un organisme sans but lucratif détenu par le village nordique de La Loche. Elle détient et exploite des logements abordables dans le village. Depuis 2007, la Saskatchewan Housing Corporation a travaillé avec la Methy Housing Corporation à l'aménagement de 152 logements abordables (y compris cet ensemble) à La Loche .

Liens connexes :

