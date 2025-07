EDMONTON, AB, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Dans le but de résoudre la crise du logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont annoncé aujourd'hui du financement de 203 millions de dollars pour aider à construire plus de 2 300 logements abordables dans la province. Les deux gouvernements participent à ce financement par contributions équivalentes en vertu de l'entente bilatérale Canada - Alberta dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Ce financement est versé au titre du Affordable Housing Partnership Program (AHPP) de l'Alberta.

L'annonce a été faite par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et députée fédérale d'Edmonton-Centre, ainsi que par l'honorable Jason Nixon, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux

Toutes les propositions d'ensembles résidentiels ont été évaluées en fonction des besoins locaux et de la capacité d'atteindre des résultats pour les personnes à faible revenu en Alberta, ainsi que de l'optimisation des ressources des contribuables. Il peut notamment s'agir de la construction de logements, d'immeubles à revenu mixte ayant une composante abordable ou sociale, ou de logements spécialisés; de l'ajout à un immeuble existant ou de la rénovation d'un immeuble existant qui donne lieu à un nombre net de nouveaux logements abordables d'au moins 5; de la conversion de logements non locatifs; ou du réaménagement d'un terrain existant qui comprend de la démolition et de la construction.

À mesure que nous bâtissons un secteur canadien de l'habitation solide, la collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Nous construisons une nouvelle génération de logements en utilisant tous les outils disponibles pour construire des logements à une échelle inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale. Des partenariats sont nécessaires pour construire les logements dont la population canadienne a besoin. Grâce à ces fonds, les Albertains auront un chez-soi abordable dans les années à venir. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« L'entente bilatérale conclue par notre gouvernement avec le gouvernement de l'Alberta nous a permis de travailler ensemble pour construire une nouvelle et meilleure génération de logements communautaires et sociaux dans la province. Les problèmes complexes exigent des solutions novatrices, et ce solide partenariat est nécessaire pour construire rapidement les logements dont la population canadienne a besoin dès maintenant. » - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des collectivités, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et députée d'Edmonton-Centre

« Le gouvernement de l'Alberta met l'accent sur les résultats. Nous commençons les travaux et construisons des logements pour les Albertains. Grâce à cet investissement record, des milliers d'Albertains à faible revenu auront accès à un logement sûr et abordable sur lequel ils peuvent compter, afin de progresser avec dignité et stabilité. » - Jason Nixon, ministre de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Le financement annoncé aujourd'hui vise notamment les ensembles suivants : Edmonton 6 millions de dollars à la 12621665 Canada Association pour construire des logements abordables. 20 millions de dollars à Civida pour construire des logements abordables à usage et à revenus mixtes. 4,05 millions de dollars à Williams Hall pour construire des logements abordables à usage mixte. Le but est de soutenir les jeunes adultes, les étudiants et les personnes confrontées à des obstacles sur le marché locatif. 6,69 millions de dollars à la Brentwood Family Housing Society pour construire des logements abordables pour les familles. 4,67 millions de dollars à la Mustard Seed Foundation pour construire des logements avec services de soutien. Calgary 28,6 millions de dollars à Calhome Properties pour construire des logements abordables à revenus mixtes. 30,5 millions de dollars à la Onward Homes Society pour construire trois ensembles de 13 millions de dollars à 800 GP Corporation pour convertir une tour de bureaux vacante en logements abordables. 22 millions de dollars à Calgary Heritage Housing pour construire trois immeubles destinés à des logements autonomes pour personnes âgées. 3,5 millions de dollars à Attainable Homes Calgary pour construire des logements abordables à usage et à revenus mixtes. 7,54 millions de dollars à la Liberty Housing Organization pour construire des logements abordables à usage mixte. 3,08 millions de dollars à la Victory Outreach Foundation pour convertir un hôtel en logements abordables. 6,2 millions de dollars à la Homespace Society pour construire des logements abordables. 2,7 millions de dollars à la Ville de Calgary pour construire des logements abordables à usage et à revenus mixtes. Autre 14,5 millions de dollars à Homeland Housing pour construire des logements abordables à St. Albert . 8,84 millions de dollars à la Heartland Housing Foundation pour construire des logements abordables à Sherwood Park . 6,43 millions de dollars à la Ville de Banff pour construire des logements abordables. 5,53 millions de dollars à la municipalité de Jasper pour construire la phase 2 de son ensemble de logements abordables. 3,3 millions de dollars à Westwinds Communities pour construire des logements abordables à Okotoks . 3,5 millions de dollars à la Truth North Society pour construire des logements abordables à Strathmore . 2,5 millions de dollars à la Canadian Rockies School Division pour construire des logements abordables à Canmore . Transfert de terrains à la Ville de Olds pour construire des logements abordables. Transfert de terrains à la Heartland Housing Foundation pour construire des logements abordables à Fort Saskatchewan .



