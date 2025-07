LONGUEUIL, QC, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Longueuil, l'Office d'habitation de Longueuil et la Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault soulignent aujourd'hui le début de deux chantiers totalisant 90 logements sociaux et abordables destinés à des personnes aînées à Longueuil. Ces deux projets représentent un investissement d'un peu plus de 36 M$.

RÉSUMÉ DU PROJET SAINT-ROCH PHASE II

Porteur du projet : Office d'habitation de Longueuil

Nombre de logements : 36

Clientèle : personnes aînées

Coût total : 12,7 M$

Répartition des investissements :

Gouvernement du Québec (par la Société d'habitation du Québec - SHQ) : 2,8 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Gouvernement du Canada : 3,8 M$

Ville de Longueuil : 1,6 M$

Suppléments au loyer : 28 des 36 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Longueuil.

RÉSUMÉ DU PROJET LAURE-GAUDREAULT

Porteur du projet : Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault

Nombre de logements : 54

Clientèle : personnes aînées

Coût total : 24 M$

Répartition des investissements :

Gouvernement du Québec (par la SHQ) : 13,6 M$. Une entente tripartite entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la SHQ et la Ville de Longueuil de 8,8 M$ est comprise dans le financement. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Gouvernement du Canada : 4,8 M$

Ville de Longueuil : 1,6 M$

Suppléments au loyer : Jusqu'à 43 des 54 ménages auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Longueuil.

Citations :

« Tous les efforts sont déployés par notre gouvernement pour que tous les Québécois puissent avoir accès à un toit qui correspond à leurs besoins. La participation financière de notre gouvernement dans ces projets pour personnes aînées est primordiale. C'est encore une fois la preuve que nos investissements touchent toutes les régions du Québec et toutes les personnes qui ont besoin d'un logement social et abordable. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement présente le plan sur le logement le plus ambitieux du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale. Les mesures sur lesquelles nous travaillons permettront de doubler le taux de construction résidentielle à travers le pays. Notre collaboration avec nos partenaires nous permet de nous rapprocher de notre objectif, afin d'offrir aux Québécois et Québécoises des logements plus abordables. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Je suis très fière de voir ces deux projets prendre forme à Longueuil, car ils témoignent de notre volonté d'offrir aux personnes aînées des milieux de vie sécuritaires et adaptés. Que ce soit par des logements sociaux et abordables ou par d'autres solutions, notre gouvernement passe à l'action pour offrir à cette population des environnements respectueux, sécuritaires et à la hauteur de leurs attentes, en plaçant leur bien-être et leur autonomie au cœur de nos priorités. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé, ministre responsable de la région des Laurentides et députée de Prévost

« Grâce à des projets de partenariat comme ceux annoncés aujourd'hui, nous innovons pour améliorer la vie de nos communautés. En construisant 90 nouveaux logements à Longueuil, on offre ainsi à davantage d'aînés un chez-soi chaleureux et sécuritaire pour mieux vieillir, et qu'ils peuvent se permettre. Ensemble, avec le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil, l'Office d'habitation de Longueuil et la Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault, nous contribuons à bâtir une collectivité plus forte et un Canada plus fort pour tous. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne

« Je suis particulièrement heureuse de voir ces deux projets sortir de terre à Longueuil, ici, dans ma circonscription. Ils illustrent notre engagement envers nos personnes aînées à créer des milieux de vie qui sont à la fois sécuritaires et abordables. Je tiens à souligner le travail de l'Office d'habitation de Longueuil, de la Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault ainsi que de tous les autres collaborateurs. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux

« Je tiens à souligner la force de la collaboration entre les différents paliers de gouvernement, l'Office d'habitation de Longueuil, la Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault ainsi que l'ensemble des partenaires mobilisés pour la réussite de ces projets. C'est grâce à ces efforts concertés que nous sommes parvenus à les transformer en actions concrètes, au bénéfice des Longueuilloises et des Longueuillois. Ces deux chantiers de logements sociaux et communautaires illustrent notre volonté commune d'améliorer la qualité de vie de nos aînés en favorisant une communauté inclusive, solidaire et bienveillante. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Ce projet est le fruit d'un travail de collaboration de longue date entre nos précieux partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux, appuyé par notre équipe de professionnels. Il témoigne de notre engagement à bâtir des milieux de vie inclusifs et durables pour les aînés. Nous sommes très fiers de cette construction, qui accueillera de nouveaux locataires à l'été 2026. »

Catherine Carré, directrice générale de l'Office d'habitation de Longueuil

« C'est un grand jour pour nous. Toutes ces dernières années, depuis 2016, nous avons persisté à croire en ce projet et à travailler à sa réalisation, soutenus par le Groupe de ressources techniques de la Fédération des coopératives d'habitation de la Montérégie. En mon nom et au nom des membres du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault, je tiens à remercier le gouvernement du Canada (Société canadienne d'hypothèques et de logement), le gouvernement du Québec (ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et SHQ) et la Ville de Longueuil de nous permettre d'y croire et de pouvoir habiter bientôt un logement de qualité, abordable et sécuritaire dans un milieu de vie qui nous permettra de créer des liens, de nous doter des services, de vivre des projets et d'en offrir à la communauté. »

Jeannine Marcotte, présidente du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité en habitation Laure-Gaudreault



