SUMMERSIDE, PE, le 21 févr. 2025 /CNW/ - L'Île-du-Prince-Édouard prend des mesures audacieuses pour devenir la première province carboneutre au Canada. La Table régionale sur l'énergie et les ressources Canada-Île-du-Prince-Édouard, une collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial lancée en 2022, soutient cet objectif ambitieux. La Table régionale repose sur la collaboration des États avec des partenaires autochtones et sur les contributions d'acteurs régionaux.

Aujourd'hui, le député d'Egmont, Bobby Morrissey, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, et le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Gilles Arsenault, ont rendu public le Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de l'Île-du-Prince-Édouard, une mesure de plus pour faire progresser les priorités en matière d'énergie propre et de ressources pour les insulaires.

Le Cadre de collaboration décrit les occasions exploitables de réduire la pollution au moyen de solutions offrant un bon rapport coût-efficacité. Ces initiatives affermissent la position de l'Île-du-Prince-Édouard parmi les chefs de file de l'économie de l'énergie propre en agissant sur trois fronts :

Électricité propre et stockage d'énergie - amplifier la production et le stockage d'énergies renouvelables pour répondre à la croissance de la demande provinciale d'énergie propre. Combustibles propres - accélérer le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables pour alimenter à bon coût les habitations, les entreprises et le secteur industriel. Nouvelles technologies propres - innover davantage pour créer des technologies qui favorisent la transition vers un avenir viable pour tous.

La collaboration aidera le Canada à se saisir d'occasions d'innover pour répondre au double impératif de renforcer la sécurité énergétique et de rendre l'énergie plus abordable pour les Canadiens, nos alliés de même sensibilité à l'international et nos partenaires.

L'annonce faite aujourd'hui est étayée par une enveloppe supplémentaire de 2,7 millions de dollars affectée par le gouvernement fédéral à des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique dans cette province :

1 800 000 $ pour le projet de développement des capacités de Na'ku'set Park;

300 000 $ pour l'étude de Maritime Electric sur les meilleurs raccordements possibles au réseau du continent;

307 000 $ pour le projet de gestion énergétique du collège Holland ;

; 285 000 $ pour le projet d'étiquetage énergétique des maisons de l'Île-du-Prince-Édouard.

Ces nouveaux projets s'ajoutent à des investissements fédéraux récents dans des dossiers énergétiques prioritaires pour l'Île, notamment un investissement du Fonds d'accélération des codes dans l'établissement de normes de construction plus ambitieuses et un nouvel investissement de quelque 19 millions de dollars dans le cadre de l'initiative d'électrification durable de la société Maritime Electric.

Alors que l'Île-du-Prince-Édouard s'attaque à des cibles de carboneutralité ambitieuses, le Cadre de collaboration souligne l'importance d'une action climatique équitable et concertée. En alignant les efforts dans tous les secteurs et avec les partenaires des Premières Nations, la province entend bâtir un avenir plus vert et plus prospère pour tous ses citoyens.

Citations

« Les tables régionales sur l'énergie et les ressources constituent une démarche de collaboration originale qui nous permet de saisir les formidables perspectives économiques ouvertes par l'édification d'une économie sobre en carbone. Le lancement de ce cadre de collaboration sous l'égide des tables régionales - avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et les partenaires des Premières Nations - pose un jalon crucial dans les efforts de l'Île pour devenir la première province carboneutre au Canada. Je suis ravi de collaborer à la concrétisation de cet objectif, notamment par des investissements fédéraux dans les dossiers énergétiques prioritaires pour les gens de l'île. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il est tout à fait logique de miser sur nos atouts pour combattre les changements climatiques. Pourvue de sources d'énergie renouvelable comme des vents puissants et de la biomasse agricole, l'Île-du-Prince-Édouard peut faire beaucoup pour bâtir une économie carboneutre et un avenir durable pour notre région - tout en créant de bons emplois bien rémunérés. »

Bobby Morrissey

Député d'Egmont

« En alignant les ressources et les échéanciers, et en coordonnant mieux les processus de réglementation et de délivrance de permis, nous pouvons transformer les forces de l'Île-du-Prince-Édouard et son bouquet de ressources naturelles unique en avantage comparatif pour l'économie mondiale sobre en carbone. La conjoncture est particulière dans la région de l'Atlantique, et nous devons aller de l'avant avec le stockage en batteries, les combustibles propres, l'électrification et d'autres idées et technologies novatrices que nous pouvons mettre en œuvre sur la voie de la carboneutralité. »

L'honorable Gilles Arsenault

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique de l'Île-du-Prince-Édouard

« L'annonce d'aujourd'hui illustre bien à quel point les solutions dirigées par des Autochtones contribuent à l'atteinte des objectifs climatiques aux échelons provincial, régional et national. Le projet de développement des capacités de Na'ku'set Park à Lennox Island contribuera non seulement à produire une énergie plus propre dans la province, mais favorisera également l'innovation, ouvrira des débouchés et créera de l'emploi dans notre communauté. »

Darlene Bernard

Cheffe de la Première Nation de Lennox Island

« À l'heure où nous tâchons de préparer un avenir plus propre, la Première Nation d'Abegweit est fière de jouer un rôle clé dans la transition de l'Île-du-Prince-Édouard vers la carboneutralité. Cette collaboration place le leadership des peuples autochtones à l'avant-garde, à la fois moteur de croissance économique et gardien du territoire pour les générations futures. »

Roderick Gould

Chef de la Première Nation d'Abegweit

« Nous sommes fiers de collaborer avec la Première Nation de Lennox Island à notre objectif commun d'offrir aux clients de la province de l'énergie renouvelable abordable et fiable, produite sur l'île. Le financement octroyé permettra de créer d'importantes possibilités de développement des capacités pour les Autochtones de Lennox Island, et l'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable soutiendra l'électrification de l'Île-du-Prince-Édouard, dans l'intérêt de notre clientèle. »

Jason Roberts

PDG, société Maritime Electric

« La responsabilité environnementale et le leadership environnemental sont deux importants piliers du plan stratégique du collège Holland. Les fonds versés par Ressources naturelles Canada par l'entremise du Cadre de collaboration servent à aménager un système de gestion énergétique pour treize de nos bâtiments à l'échelle de la province. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de notre volonté de réduire les émissions de carbone et les coûts d'exploitation tout en optimisant l'utilisation de l'énergie. »

Alexander (Sandy) MacDonald

Président du collège Holland

Faits en bref

Des tables régionales ont été mises sur pied dans dix provinces et territoires : en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario et dans les quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et- Labrador ), ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon . Par ailleurs, une autre façon de collaborer a été adoptée avec l' Alberta et le Québec.

, en et dans les quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et- ), ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, le et le . Par ailleurs, une autre façon de collaborer a été adoptée avec l' et le Québec. À l'échelle fédérale, les tables régionales sont une initiative dirigée par Ressources naturelles Canada et à laquelle participent de nombreuses institutions fédérales, dont Innovation, Sciences et Développement économique Canada , les agences de développement régional et la Banque de l'infrastructure du Canada .

et à laquelle participent de nombreuses institutions fédérales, dont Innovation, Sciences et Développement économique , les agences de développement régional et la Banque de l'infrastructure du . Le gouvernement du Canada investit activement dans des dossiers énergétiques prioritaires pour les territoires et les provinces, notamment par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada (35 milliards de dollars), du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (1,5 milliard de dollars) et du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (4,5 milliards de dollars).

investit activement dans des dossiers énergétiques prioritaires pour les territoires et les provinces, notamment par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du (35 milliards de dollars), du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (1,5 milliard de dollars) et du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (4,5 milliards de dollars). Le 18 juillet 2023, les ministres fédéraux et les premiers ministres des provinces de l'Atlantique ont accepté de renouveler la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de tirer parti des possibilités uniques de la région, notamment dans les minéraux critiques et les filières énergétiques comme l'hydroélectricité, l'éolien terrestre, l'éolien marin et les petits réacteurs modulaires.

