INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant la culture scientifique dans la Capitale-Nationale
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Culture et des Communications
06 juil, 2026, 11:12 ET
QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce importante concernant la culture scientifique dans la Capitale-Nationale. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du maire de Québec, M. Bruno Marchand, et de la directrice générale du Musée de la civilisation, Mme Julie Lemieux.
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Date :
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Le mardi 7 juillet
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Heure :
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10 h 30
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Lieu :
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Québec*
Accréditation
Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le mardi 7 juillet, à l'adresse courriel suivante :
[email protected].
* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.
SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications
Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]
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