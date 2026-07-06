INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant la culture scientifique dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce importante concernant la culture scientifique dans la Capitale-Nationale. Pour l'occasion, le ministre sera accompagné du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, du maire de Québec, M. Bruno Marchand, et de la directrice générale du Musée de la civilisation, Mme Julie Lemieux.

Date : Le mardi 7 juillet



Heure : 10 h 30



Lieu : Québec*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 9 h le mardi 7 juillet, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]