/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant une institution du Quartier des spectacles consacrée aux arts de la scène/

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et les représentants des médias à une annonce importante concernant une institution du Quartier des spectacles consacrée aux arts de la scène. Pour l'occasion, il sera accompagné de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec et députée d'Ahuntsic-Cartierville, ainsi que de la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada.

Date : Le lundi 6 juillet 2026 Heure : 10 h 30 Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 9 h le 6 juillet 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]