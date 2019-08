Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures pour aider la prochaine génération de travailleurs de la classe moyenne au Québec

Ce financement aidera 20 000 jeunes Québécois qui font face à des obstacles à l'emploi

QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW/ - En permettant aux jeunes Canadiens d'acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour avoir une juste chance de réussir, le gouvernement aide à assurer la prospérité soutenue du Canada en investissant dans notre plus grand atout, les gens.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé la signature d'une entente pour appuyer la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

Dans le cadre de cette entente, le Québec recevra un financement d'environ 135 millions de dollars sur cinq ans, à compter d'avril 2020, pour offrir aux jeunes de la province une formation axée sur les compétences et des services d'emplois, et éliminer les obstacles, les aidant à acquérir l'expérience et les compétences dont ils ont besoin pour poursuivre la carrière de leur choix. Le gouvernement du Québec estime que ce financement permettra d'aider environ 20 000 jeunes. L'annonce a été faite par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et député fédéral de Québec, l'honorable Jean‑Yves Duclos, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail du Canada, l'honorable Patty Hajdu, en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.

Les fonds alloués par l'intermédiaire de l'entente de contribution Canada-Québec en appui à la Stratégie emploi et compétences jeunesse serviront à mettre en place des mesures et des services et à atteindre les objectifs de la SECJ modernisée. Le gouvernement du Québec sera chargé de concevoir et d'exécuter des mesures et des services qui répondront aux besoins précis de ses jeunes en matière d'emploi et de formation.

Les gouvernements du Canada et du Québec feront rapport des résultats des programmes d'emploi et de formation axée sur les compétences destinés aux jeunes, y compris la façon dont ces programmes aident les jeunes à acquérir des compétences et obtenir un emploi.

« Les jeunes Canadiens sont talentueux, ambitieux et travaillants, mais bon nombre d'entre eux peuvent parfois avoir de la difficulté à partir du bon pied sur le marché de l'emploi. La nouvelle Stratégie emploi et compétences jeunesse facilite la transition des jeunes de l'école au marché du travail, y compris ceux qui se butent à des obstacles. Grâce à des investissements comme ceux de l'entente conclue aujourd'hui avec le Québec, nous donnons aux jeunes une véritable chance de réussir, assurons la croissance de notre économie et renforçons notre classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Cette nouvelle stratégie fournit des services d'emplois plus souples et de meilleures mesures de soutien à tous les jeunes Canadiens. L'entente avec le Québec que nous annonçons aujourd'hui nous permettra d'aider les jeunes Québécois à perfectionner leurs compétences et à acquérir l'expérience dont ils ont besoin pour réussir leur transition sur le marché du travail, et garantira que personne n'est laissé de côté. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député du Québec

« Ce nouveau transfert permet au Québec de consolider son rôle comme responsable des mesures actives d'emploi sur son territoire et d'offrir le meilleur soutien possible aux citoyens et aux entreprises face au contexte actuel du marché du travail. Je suis heureux aujourd'hui d'annoncer cette nouvelle entente qui représente plusieurs gains significatifs, dont certains sont liés à des revendications historiques du Québec auprès du gouvernement fédéral pour la clientèle jeunesse. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, et ministre responsable de la région de la Mauricie

Le gouvernement du Québec recevra près de 135 millions de dollars sur cinq ans. Le financement annuel précis variera d'année en année et des calculs annuels seront basés sur des facteurs tels que la population et le taux de chômage chez les jeunes dans la province, ainsi que sur le financement de la SECJ.

La SECJ a été modernisée pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière. Fondée sur les recommandations formulées par le Groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes, la stratégie modernisée offre des services plus souples, des critères d'admissibilité élargis et de meilleures mesures de soutien pour les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi.

Les volets précédents de la Stratégie emploi jeunesse, Connexion compétences, Objectif carrière et Expérience emploi d'été, ont été intégrés pour créer une approche plus globale et plus souple à l'égard du financement.

Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a émis de nouveaux engagements de plus de 500 millions de dollars pour moderniser la Stratégie, afin qu'elle aide les jeunes Canadiens à réussir leur transition au marché du travail.

a émis de nouveaux engagements de plus de 500 millions de dollars pour moderniser la Stratégie, afin qu'elle aide les jeunes Canadiens à réussir leur transition au marché du travail. Le SECJ modernisée appuie les objectifs de la politique jeunesse du Canada , annoncée par le premier ministre (ministre de la Jeunesse) en mai 2019. Cette politique constitue une approche pangouvernementale reflétant les valeurs et les priorités des jeunes et créant davantage de possibilités, afin qu'ils puissent édifier un Canada plus fort et inclusif.

, annoncée par le premier ministre (ministre de la Jeunesse) en mai 2019. Cette politique constitue une approche pangouvernementale reflétant les valeurs et les priorités des jeunes et créant davantage de possibilités, afin qu'ils puissent édifier un plus fort et inclusif. Un peu plus de 20 % des jeunes vivent au Québec. Le taux de chômage annuel chez les jeunes Québécois est en diminution depuis 2009 (9,4 % en 2018).

