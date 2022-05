Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick annoncent un investissement majeur pour le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

DIEPPE, NB, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Nos deux langues officielles sont indissociables du patrimoine du pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger et à promouvoir notre dualité linguistique, ainsi qu'à favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment en finançant les institutions postsecondaires pour renforcer les possibilités d'apprentissage dans la langue de la minorité.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a annoncé un appui de plus de 6,6 millions de dollars pour 3 projets du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). La ministre Petitpas Taylor était accompagnée de l'honorable Daniel Allain, ministre du Nouveau-Brunswick des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, et de Pierre Zundel, président-directeur général de Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

Grâce à ce financement, le CCNB intégrera un modèle d'accompagnement visant le continuum d'apprentissage et la gestion d'un plan vie-carrière. Ce modèle permettra à la population étudiante d'avoir un plan de formation personnalisé et des ressources visant leur intégration sur le marché du travail dans leur domaine d'études. De plus, le projet donnera aux étudiants et aux étudiantes des outils qui leur permettront de progresser professionnellement tout au long de leur carrière.

Le gouvernement du Canada octroie plus d'un million de dollars à ce projet, tandis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick verse près de 700 000 dollars, sur une période de 3 ans.

En outre, les gouvernements fédéral et provinciaux financeront un projet visant la transformation des programmes d'études selon une approche centrée sur le développement de compétences à l'image des fonctions de travail dans les entreprises. Le CCNB commencera à réviser chacun de ses programmes d'études à partir des compétences techniques et sociales identifiées sur le marché du travail afin de permettre à ses étudiants et étudiantes de développer des compétences durables et transférables dans de nombreux contextes et situations, d'assumer leur rôle de travailleur et d'évoluer professionnellement. Ce projet sera soutenu par un financement de 2 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral et de 1,2 million de dollars du gouvernement provincial.

Enfin, le gouvernement du Canada investit 734 000 dollars sur 3 ans, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick 921 779 dollars, pour que le CCNB modernise ses systèmes informatiques et améliore, entre autres, les mécanismes de cueillette, d'analyse et d'utilisation des données afin d'offrir des services à la population étudiante et de traiter les demandes d'admission entièrement en ligne.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Entente Canada-Nouveau-Brunswick relative à l'enseignement en français langue première et à l'enseignement de la langue seconde de 2019-2020 à 2022-2023.

« En tant que députée de Moncton-Riverview-Dieppe qui est fière d'être Acadienne, je sais à quel point cet investissement aidera le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à atteindre ses objectifs et à se distinguer des autres collèges du pays. L'annonce d'aujourd'hui permettra au CCNB de moderniser ses modèles d'éducation et sa technologie ainsi que d'offrir les ressources dont la relève a besoin pour accéder au marché du travail ici même, dans notre belle région. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Nous sommes ravis de nous joindre au gouvernement fédéral pour appuyer nos établissements postsecondaires de langue française dans le cadre de cette entente bilatérale. Nous reconnaissons que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a un rôle à jouer dans l'offre de programmes qui visent à préparer nos étudiants francophones à leur entrée sur le marché du travail. Ce financement permettra l'amélioration de leurs programmes et services en ce sens. »

- Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, gouvernement du Nouveau-Brunswick

« C'est une très bonne nouvelle pour le Nouveau-Brunswick. Ces trois projets rehausseront la capacité du CCNB à appuyer l'économie néo-brunswickoise, à épauler les communautés francophones de la province et à aider les étudiants et les étudiantes à atteindre leurs objectifs. L'équipe entière du CCNB s'est mobilisée pour ces trois projets. Le CCNB remercie les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick de la confiance dont ils font preuve à notre égard. »

- Pierre Zundel, président-directeur général, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick est une société collégiale francophone pleinement autonome depuis le 30 mai 2010.

Le CCNB sert toutes les communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick par l'entremise de ses cinq campus situés à Bathurst , à Campbellton , à Dieppe , à Edmundston et dans la Péninsule acadienne. Le siège du CCNB se trouve à Bathurst , dans le nord-est du Nouveau-Brunswick.

, à , à , à et dans la Péninsule acadienne. Le siège du CCNB se trouve à , dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Cette aide est accordée par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

