GATINEAU, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, ainsi que la ministre des Services à la famille du Nunavut, l'honorable Dr Gwen Healey Akearok, seront à Iqaluit pour annoncer un investissement visant à soutenir les travailleurs et les employeurs touchés par les droits de douane.

Cette annonce est faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Les ministres seront accompagnées de la députée de Nunavut, Lori Idlout.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 21 mai 2026



Heure : 9 h 30 (HAE)



Lieu : L'assemblée législative du Nunavut Great Hall 926, rue Sivumugiaq Iqaluit (Nunavut)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Uchenna Azubuike, Gestionnaire des communications, Ministère des Services à la famille, 867‑975‑5407, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]