GATINEAU, QC, le 24 août 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba travaillent en étroite collaboration pour faire en sorte que les familles aient accès aux services d'apprentissage et de garde de grande qualité, sûrs et abordables dont les jeunes enfants ont besoin pour s'épanouir.

Aujourd'hui, le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre de la Famille du Manitoba, l'honorable Heather Stefanson, ont annoncé un soutien accru en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. En effet, ils ont annoncé un investissement supplémentaire dans le cadre de l'Accord Canada-Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui sera en vigueur pendant un an.

L'Accord prévoit un investissement de plus de 15 millions de dollars en 2020-2021 en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants au Manitoba. Plus particulièrement, la province continuera d'investir dans la création de places dans des services de garde inclusifs, de maintenir la publication gratuite de son guide en ligne Science of Early Development living, d'élargir son programme principal de perfectionnement professionnel et de mentorat pour les éducateurs en milieu familial, et de créer une bourse unique de réponse à la COVID-19 de 1,5 million de dollars pour les installations qui ont rouvert durant la pandémie.

Cet accord s'appuie sur l'engagement commun du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et souligne les besoins et priorités uniques du Manitoba en la matière, y compris ceux résultant de la pandémie de COVID-29. L'Accord fait en sorte que le financement continue d'être disponible pour soutenir les programmes et services de garde d'enfants pour les familles manitobaines en 2020-2021.

Ces fonds appuient l'investissement annuel du gouvernement du Manitoba de plus de 181 millions de dollars en faveur d'initiatives d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

De plus, le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement de 625 millions de dollars pour remédier à la baisse de la disponibilité des services de garde et répondre aux besoins uniques engendrés par la pandémie partout au Canada. Cette année, le gouvernement du Canada consacrera près 1,2 milliard de dollars au total à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

« Le développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants repose essentiellement sur des expériences d'apprentissage de bonne qualité. Le gouvernement est heureux de continuer de collaborer avec le gouvernement du Manitoba pour faire en sorte que les jeunes enfants et les familles manitobaines aient tous équitablement accès aux services d'apprentissage et de garde de qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La garde d'enfants est une priorité pour le gouvernement du Manitoba et pour les familles du Manitoba, particulièrement pendant que nous continuons de réagir à la pandémie et de nous en remettre. La prolongation de notre entente bilatérale de financement offre un soutien considérable et constant au secteur, alors que nous travaillons ensemble pour nous assurer que les familles ont accès à des options qui répondent à leurs besoins en matière de garde d'enfants. »

- L'honorable Heather Stefanson, ministre de la Famille du Manitoba

Pour les familles canadiennes, les services de garde d'enfants abordables et de haute qualité sont plus qu'une commodité - ils sont un besoin. Les gouvernements du Canada et du Manitoba veillent à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie.

et du veillent à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec tous les territoires et provinces, leur fournissant ainsi 1,2 milliard de dollars sur une période de trois ans débutant en 2017-2018. Cela s'ajoutera aux fonds de 540 millions de dollars que le Manitoba injectera pendant la même période.

injectera pendant la même période. Ces investissements massifs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ont permis de créer, à l'échelle nationale, près de 40 000 places abordables additionnelles en garderie avant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral travaille maintenant avec chacun des autres gouvernements pour négocier des accords bilatéraux qui permettront l'octroi de 400 millions de dollars en 2020-2021. Ce financement continuera de soutenir le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et fera fond sur les réussites antérieures.

Le plan d'action du gouvernement du Manitoba pour 2020-2021 s'appuie toujours sur les initiatives et piliers originaux de son plan en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, et tient également compte des répercussions de la pandémie de COVID-19 et de toute autre interruption future possible du système.

pour 2020-2021 s'appuie toujours sur les initiatives et piliers originaux de son plan en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, et tient également compte des répercussions de la pandémie de COVID-19 et de toute autre interruption future possible du système. Le Manitoba continuera d'investir dans la création de places dans des services de garde inclusifs et de qualité, et d'offrir des occasions de formation aux travailleurs de ce domaine. La province va également créer une bourse unique de réponse à la COVID-19 de 1,5 million de dollars pour soutenir les services de garde qui ont rouvert après avoir fermé en raison de la pandémie.

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

