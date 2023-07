WINNIPEG, MB, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Partout au Canada, les familles s'efforcent chaque jour de donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui offre aux familles un meilleur accès à des services d'apprentissage et de garde d'enfants abordables, flexibles, inclusifs et de qualité, peu importe où ils vivent.

Aujourd'hui, à Winnipeg, la ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Wayne Ewasko, et le député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, ont annoncé l'octroi de plus de 180 millions de dollars au cours des trois prochaines années afin d'accroître le nombre de places en garderie dans les écoles publiques et les établissements d'enseignement postsecondaire de la province.

Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, 132 millions de dollars seront investis dans 36 écoles publiques pour créer plus de 2 400 places pour les enfants de moins de 7 ans. Un montant supplémentaire de 45 millions de dollars servira à appuyer plus de 680 nouveaux projets d'agrandissement en places pour les enfants de moins de 7 ans dans huit établissements d'enseignement postsecondaire. Le Manitoba investit également 3,4 millions de dollars supplémentaires pour créer 615 places pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.

La création d'un système d'apprentissage et de garde d'enfants à l'échelle du Canada qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Citations

« Nous savons que les familles canadiennes ont besoin de services de garde. C'est pourquoi le Canada et le Manitoba veillent à ce que les familles manitobaines aient un meilleur accès aux services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, peu importe où elles vivent. De concert avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, le Canada s'est engagé à atteindre l'objectif commun de créer 250 000 nouvelles places en garderie dans tout le pays d'ici mars 2026. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le Manitoba continue de faire de l'accès à des services de garde abordables et de qualité une priorité pour les familles. Grâce à ces places supplémentaires, les familles qui ont des enfants plus âgés qui fréquentent une école locale ou qui suivent actuellement une formation pour entrer sur le marché du travail dans l'un de nos établissements d'enseignement postsecondaire auront plus d'options afin de répondre à leurs besoins en matière de garde d'enfants. »

- Le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, Wayne Ewasko

« Cet important partenariat entre les gouvernements du Canada et du Manitoba contribue à bâtir un avenir meilleur pour les familles et les enfants du Manitoba et de tout le Canada. Le système pancanadien contribue à donner à nos enfants le meilleur départ possible dans la vie, tout en rendant la vie plus abordable pour les familles. »

- Le député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid

Les faits en bref

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les investissements combinés, incluant les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Manitoba sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement du Canada investit environ 1,2 milliard de dollars sur cinq ans pour contribuer à améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

