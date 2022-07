Financement additionnel pour soutenir l'apprentissage du français langue seconde des étudiants et étudiantes des Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, NT, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Les deux langues officielles du Canada constituent une richesse pour toute la population canadienne. Le gouvernement du Canada est déterminé à encourager le bilinguisme au pays, maintenant et pour les générations futures, en créant plus d'occasions pour les enfants de s'épanouir, de grandir et de s'amuser à l'école, autant en français qu'en anglais.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait un appui supplémentaire de 943 000 dollars sur deux ans pour augmenter le financement accordé aux Territoires du Nord-Ouest en vue d'accroître les occasions d'apprentissage du français. La contribution des Territoires du Nord-Ouest s'élève à 290 000 dollars. M. Serré a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Ces fonds bonifieront le financement de plus de 11,5 millions de dollars sur quatre ans déjà alloués par le gouvernement du Canada aux Territoires du Nord-Ouest pour l'enseignement en français et l'enseignement de la langue seconde.

Les nouveaux fonds permettront entre autres de réaliser ce qui suit :

Accroître le nombre d'école offrant des programmes de français de base;

Accroître le nombre d'élèves inscrits au programme de français de base;

Accroître le nombre de niveaux scolaires et d'élèves inscrits en immersion française.

Ce financement additionnel permettra d'offrir aux étudiants et étudiantes des Territoires du Nord-Ouest davantage de ressources et d'occasions d'apprendre le français comme langue seconde.

Ces fonds s'ajoutent au financement existant dans le cadre de l'Entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde 2019-2020 à 2022-2023.

Citations

« Ce financement additionnel aidera à combler les besoins grandissants dans les établissements scolaires et à assurer l'avenir bilingue du Canada. L'accès à l'éducation en français aux étudiants et étudiantes anglophones joue un rôle essentiel dans la promotion du bilinguisme. Notre gouvernement réaffirme ainsi son engagement à appuyer l'épanouissement des langues officielles partout au pays. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le financement additionnel que j'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre Petitpas Taylor, donnera un second souffle à l'enseignement du français langue seconde aux Territoires du Nord-Ouest. Ce besoin nous a été communiqué, et ce financement témoigne de notre engagement à soutenir le bilinguisme partout au Canada, y compris aux Territoires du Nord-Ouest. »

- Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Les Territoires du Nord-Ouest possèdent une riche diversité culturelle et linguistique, et ce financement contribuera à assurer le dynamisme de la communauté franco-ténoise. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est fier de ses programmes de français de base et d'immersion française dans les écoles du territoire, et nous avons hâte de voir plus d'élèves s'y inscrire et plus d'écoles les offrir. »

- L'honorable R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Le budget de 2021 propose de fournir 180,4 millions de dollars sur trois ans, dès 2021-2022, à Patrimoine canadien pour aider les étudiants et étudiantes de partout au pays à atteindre des niveaux plus élevés de bilinguisme.

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur cinq ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Des ententes bilatérales avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest sont établies depuis plus de 50 ans afin d'appuyer les territoires dans la mise en œuvre de ses activités en éducation de langue française et en enseignement de la seconde langue officielle.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada en vue d'adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

