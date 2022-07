Appui concret à la communauté franco-ténoise : les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest annoncent un investissement important pour appuyer une institution postsecondaire de Yellowknife

YELLOWKNIFE, NT, le 19 juillet 2022 /CNW Telbec/ - Les institutions postsecondaires qui desservent les communautés francophones en situation minoritaire sont essentielles à leur vitalité et à leur développement, particulièrement dans les régions nordiques éloignées comme Yellowknife.

Aujourd'hui, Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, a annoncé l'octroi de près de 5 millions de dollars à un projet important du Collège nordique francophone. Il était accompagné de Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, et de l'honorable R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, ministre de la Justice et leader du gouvernement à l'Assemblée des Territoires du Nord-Ouest. Marc Serré a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Concrètement, l'investissement annoncé aujourd'hui aidera le Collège à accroître l'accès aux études postsecondaires en français à sa population étudiante en offrant des programmes qui répondent aux besoins de main-d'œuvre de la communauté franco-ténoise. De plus, cet appui contribuera à assurer une meilleure planification et utilisation des ressources dans le but d'offrir de bons programmes de formation postsecondaire en français ainsi qu'une expérience étudiante enrichissante. Notamment, le Collège sera en mesure de développer une stratégie de diversité, équité et inclusion. Cette démarche permettra de rendre ses formations plus accessibles et inclusives. Des salles de classe seront également aménagées pour faciliter l'enseignement virtuel.

Le gouvernement du Canada accorde plus de 4,2 millions de dollars sur 3 ans à ce projet, tandis que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest y alloue 680 000 dollars sur la même période.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Territoires du Nord-Ouest relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde officielle de 2019-2020 à 2022-2023.

Citations

« Le financement annoncé aujourd'hui est très important pour la communauté franco-ténoise. Il permettra de développer et de mettre sur pied un modèle pédagogique, ainsi qu'une stratégie communautaire axée sur la formation et le développement des compétences aux Territoires du Nord-Ouest qui répondent aux besoins de la communauté. Cette stratégie régionale ciblée aidera les diplômés du Collège à entrer sur le marché du travail outillés, et ce, tout en ayant fait leurs études dans la langue officielle de leur choix. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'investissement d'aujourd'hui permettra au Collège de mieux soutenir la population étudiante dans ses projets. Il est primordial que notre gouvernement épaule les étudiants et étudiantes postsecondaires de Yellowknife pour qu'ils sentent que nous sommes derrière eux et qu'ils aient tous les services et toutes les ressources pour réussir leurs études. »

- Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Je sais à quel point ce financement fera toute la différence pour le Collège nordique francophone. Je suis heureux que ce financement ait été accordé et je me réjouis à l'idée que la population étudiante franco-ténoise aura des programmes d'études francophones diversifiés et une expérience enrichissante. Elle pourra ainsi contribuer encore davantage à notre région et à l'épanouissement de notre société. »

- Michael V. McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest apprécie et célèbre les diverses langues et cultures qui composent ce territoire, et il est important de tenir compte des résidents dans les possibilités d'éducation. Ce financement aidera le Collège nordique francophone à renforcer sa capacité institutionnelle et à créer une stratégie axée sur la communauté qui soutient l'éducation, les carrières et l'avenir des résidents francophones qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires en français, ici même, chez eux. Je suis enthousiaste à l'égard de l'avenir du Collège ainsi que des étudiants actuels et futurs. »

− L'honorable R.J. Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, ministre de la Justice et leader du gouvernement à l'Assemblée des Territoires du Nord-Ouest

« Alors que nous soulignons notre 10e anniversaire d'existence comme établissement postsecondaire nordique par et pour sa communauté, l'annonce de la ministre des Langues officielles d'un financement pluriannuel nous permet de faire la mise en œuvre des projets dans notre nouveau plan d'affaires. Ce plan a été conçu avec la communauté et reflète les rêves et les objectifs des étudiantes et des étudiants d'expression française des Territoires du Nord-Ouest. À la hauteur du potentiel de notre communauté, ce financement démontre un engagement sérieux de la part du gouvernement fédéral envers l'éducation postsecondaire dans la langue de la minorité et nous en sommes reconnaissants. »

- Patrick Arsenault, directeur général, Collège nordique francophone

Les faits en bref

Le Collège nordique francophone de Yellowknife est le seul établissement d'enseignement au nord du 60e parallèle qui permet à la population étudiante de développer ses compétences linguistiques et professionnelles et de poursuivre des études postsecondaires en français.

Le Collège a été fondé en 2011. Sa vision consiste à contribuer à la vitalité de la communauté francophone du Nord grâce à un enseignement de qualité qui favorise l'inclusion et la diversité linguistique et culturelle.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir l'éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale actuels en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

