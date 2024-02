HALIFAX, NS, le 16 févr. 2024 /CNW/ - Les familles canadiennes savent qu'avoir accès à des services abordables de garde d'enfants n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones pour mettre en place, à l'échelle du pays, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui permettra de réduire les frais dans les services de garde réglementés à 10 $ par jour en moyenne d'ici mars 2026.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, s'est jointe à la ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Becky Druhan, pour annoncer un plan d'action de trois ans. Ce dernier vise à améliorer et étendre les services d'apprentissage et de garde d'enfants à l'échelle de la province dans le cadre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Il constitue une feuille de route pour renforcer et étendre le secteur de la garde d'enfants dans la province et améliorer l'accès à des services de grande qualité, abordables, souples et inclusifs au profit des familles.

Le plan d'action de trois ans de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de l'accord passé entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada (2023‑2024 à 2025‑2026) énonce des dépenses de plus de 440 millions de dollars dans cinq domaines :

Services abordables

Plus de 285 millions de dollars seront consacrés à réduire à 10 $ en moyenne les frais de garde quotidiens dans les services de garde agréés, et ce, d'ici le 31 mars 2026. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déjà réduit les frais de 50 % en moyenne depuis décembre 2022, permettant aux familles d'économiser jusqu'à 6 000 $ par année, par enfant. Grâce à cette mesure, en combinaison avec le programme Child Care Subsidy, plus de 3 000 familles ont pu avoir accès à des services de garde d'enfants gratuits.

Accès

52 millions de dollars seront consacrés à la création de 9 500 places dans des services réglementés d'ici mars 2026. En Nouvelle-Écosse, au 31 décembre 2023, 3 861 places avaient déjà été créées.

Qualité

Plus de 105 millions de dollars seront consacrés à l'élaboration d'un cadre salarial pour le personnel en éducation à la petite enfance, lequel inclut la mise en œuvre d'une grille salariale en novembre 2022, et de prestations de retraite et de santé pour tous les éducateurs de la petite enfance et les travailleurs du domaine de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants dans le secteur réglementé.

Inclusion

Plus de 30 millions de dollars seront consacrés pour mettre en œuvre une stratégie inclusive en matière d'apprentissage et de garde d'enfants qui sera axée sur le respect de la diversité et dont les objectifs seront l'équité, l'inclusion et l'accessibilité à l'échelle du système. La stratégie permettra également d'appuyer les mesures d'inclusion au profit des communautés vulnérables, notamment les enfants qui ont des besoins particuliers. La Nouvelle-Écosse est déterminée à ce que des places en services inclusifs sont créées pour aider les enfants et les familles vulnérables et d'origines diverses. Cela inclut les enfants en situation de handicap, ceux qui ont besoin de mesures de soutien personnalisées ou plus poussées, les enfants autochtones, noirs et racisés, les enfants de nouveaux arrivants et ceux qui sont issus de communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Administration

23 millions de dollars seront consacrés à mettre en œuvre et à gérer l'Accord Canada- Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Cela inclut d'accroître les capacités dans des domaines précis, de mettre sur pied des ressources supplémentaires au sein du gouvernement de la Nouvelle-Écosse pour appuyer la mise en œuvre d'initiatives et pour améliorer la collecte de données et la reddition de comptes.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui répond aux besoins des familles de toutes les régions est un élément clé du plan du gouvernement fédéral pour rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en soutenant la main-d'œuvre et en assurant la croissance de l'économie.

Citations

« Notre gouvernement demeure déterminé à faire en sorte que chaque enfant de la Nouvelle-Écosse ait accès à des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité. Notre partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse porte ses fruits. Ensemble, nous avons réduit les frais de garde pour les familles et créé plus de places. Le plan annoncé aujourd'hui contribuera à l'atteinte de notre objectif : réduire les frais à 10 dollars par jour et créer 9 500 places d'ici 2026. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Les familles dans notre province méritent un système de garde d'enfants qui offre à nos plus jeunes citoyens le meilleur départ possible dans la vie et des soins accessibles, abordables, inclusifs et de grande qualité; elles en ont besoin. Le travail que nous effectuons dans ce domaine en Nouvelle-Écosse est transformateur à la fois pour les familles et pour les personnes qui travaillent à fournir ces services essentiels. Grâce à l'aide de nos partenaires au sein du gouvernement fédéral, nous continuons de mettre sur pied un système durable capable de répondre aux besoins de notre population grandissante. »

- L'honorable Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir, avec les provinces et les territoires, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans en soutien à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir, avec les provinces et les territoires, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans en soutien à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'entente avec la Nouvelle-Écosse, le gouvernement du Canada verse 605 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de moins de six ans dans la province. Cela s'ajoute à des fonds de plus de 69 millions de dollars accordés dans le cadre de l'Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2025, qui comprend un investissement unique de près de 10,9 millions de dollars en 2021-2022, à l'appui de la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance.

verse 605 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les services agréés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour les enfants de moins de six ans dans la province. Cela s'ajoute à des fonds de plus de 69 millions de dollars accordés dans le cadre de l'Accord entre le et la Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du - 2021 à 2025, qui comprend un investissement unique de près de 10,9 millions de dollars en 2021-2022, à l'appui de la main-d'œuvre du secteur de la petite enfance. Plus de la moitié des provinces et des territoires offrent des services d'apprentissage et de garde d'enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour ou moins, tandis que les autres ont réduit les frais de 50 % ou plus par comparaison à ce qu'ils étaient en 2019. L'objectif est de donner accès à toutes les familles du Canada à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréées à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréées à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada vise à créer environ 250 000 places en garderie partout au pays d'ici mars 2026 pour offrir aux familles des options de garde d'enfants abordables, peu importe où elles habitent.

Liens connexes

Vers des services de garde à 10 $ par jour

Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, contactez : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]