Le premier ministre Carney conclut une réunion avec les premiers ministres des provinces et des territoires

OTTAWA, ON, le 10 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré virtuellement les premiers ministres des provinces et des territoires afin de promouvoir leur collaboration dans le but de bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente.

Le premier ministre Carney a informé les premiers ministres de l'état d'avancement des négociations commerciales en cours avec nos homologues américains. Il a réitéré que le nouveau gouvernement du Canada est déterminé à protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, ainsi qu'à offrir de la certitude aux investisseurs. Il a également réaffirmé l'importance que revêt une approche Équipe Canada unifiée.

Le premier ministre a souligné l'importance du fédéralisme coopératif en vue d'accroître la résilience économique du Canada. Il a insisté sur l'importance de doubler la capacité de notre réseau électrique d'ici 2050, afin de garantir aux Canadiennes et aux Canadiens un accès à une énergie abordable, fiable et propre dans toutes les régions du pays, comme le prévoit la nouvelle Stratégie nationale d'électrification. Le premier ministre a également fait valoir le rôle crucial de la coopération entre les provinces et les territoires pour coordonner les efforts visant à assurer le transport d'électricité.

Le premier ministre a félicité les premiers ministres des provinces et des territoires pour leurs missions commerciales en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, et a tenu à souligner qu'il s'agissait d'un effort collectif d'Équipe Canada.

Le premier ministre Carney a discuté de ses prochaines rencontres bilatérales avec la France et l'Irlande, ainsi que de sa participation au Sommet des dirigeants du G7 de 2026. Ces rencontres permettront de resserrer les partenariats du Canada dans les domaines du commerce, de la défense et des technologies, et offriront de nouvelles possibilités aux entreprises et aux travailleurs canadiens.

Le premier ministre entend poursuivre la mise en œuvre de ces priorités d'ici la prochaine réunion en personne avec les premiers ministres des provinces et des territoires, qui se tiendra le mois prochain à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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