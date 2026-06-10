La ministre Hajdu renforce les partenariats du Canada avec les ministres de l'Emploi au G7

GENÈVE, le 10 juin 2026 /CNW/ - Dans un monde où les relations se sont tendues, la coopération entre pays est plus importante que jamais. L'ordre fondé sur les règles qui a constitué la base de la prospérité mondiale pendant des dizaines d'années connaît une profonde transformation. Cette transformation est causée par le réalignement géopolitique, les bouleversements économiques et l'accélération des changements technologiques. Dans un monde en constante évolution, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir un Canada plus fort et plus résilient et faire en sorte que les travailleurs puissent s'adapter en acquérant les compétences et la confiance nécessaires pour saisir les possibilités et réussir.

À l'occasion de la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G7, qui a eu lieu à Genève en Suisse, la ministre Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, a renforcé le leadership du Canada dans la promotion de la croissance inclusive, la création de possibilités d'emploi pour les jeunes et la protection des travailleurs afin que personne ne soit laissé pour compte.

La ministre Hajdu a souligné des exemples de mesures prises par le Canada pour soutenir le marché du travail et assurer des emplois de qualité. Ces efforts comprennent le lancement de l'initiative Une Équipe Canada forte, qui vise à recruter, à former et à embaucher des travailleurs spécialisés pour répondre aux besoins du pays en matière de logement, d'infrastructure et de défense; le renforcement du régime canadien de protection contre les pratiques de travail forcé; la création d'un environnement propice à la pleine participation au marché du travail, notamment grâce à des services de garde d'enfants abordables; et l'avancement de l'équité sur le marché du travail par la modernisation des protections fédérales du travail.

La ministre a également rencontré ses homologues de l'Espagne, du Mexique, des États-Unis, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France. Chacune de ces rencontres a permis d'orienter l'élaboration de politiques au pays et de faire progresser les priorités du Canada dans des domaines clés comme le perfectionnement des compétences et l'intelligence artificielle, l'inclusion sur le marché du travail, et la gouvernance internationale dans le domaine du travail.

Dans un monde du travail en pleine mutation, la coopération internationale est essentielle. Le Canada demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires internationaux pour soutenir les travailleurs et partager des solutions qui créent des possibilités pour tous.

Citation

« Alors que le monde du travail ne cesse d'évoluer, notre objectif est clair : soutenir les travailleurs, qui constituent le pilier de notre économie et sont le moteur de la prospérité dans toutes les régions du pays. Dans un environnement mondial en pleine mutation, nous travaillons avec nos partenaires internationaux pour trouver des solutions communes aux défis d'aujourd'hui, tout en offrant aux travailleurs et aux jeunes du Canada des milieux de travail inclusifs et sûrs et en leur permettant d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir aujourd'hui et demain. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

La rencontre des ministres du Travail et de l'Emploi du G7 est une tribune où se déroulent des discussions stratégiques de haut niveau sur les défis courants, les pratiques exemplaires et les approches politiques coordonnées sur les priorités du travail et de l'emploi.

Au cours de la rencontre ministérielle, la ministre Hajdu a également mis en lumière le soutien apporté par le Canada à des initiatives proposées par la présidence française. Le Canada a fait part de son soutien au communiqué de la France et aux objectifs clés du G7 cette année, c'est-à-dire : Hub G7 de Formation à l'IA Conférence G7 sur la Mobilité professionnelle et la progression de carrière Boîte à Outils G7 pour des critères fondés sur des normes, visant à identifier les risques de travail forcé dans l'extraction des minerais stratégiques Des conditions équitables pour des emplois de qualité et un travail décent au sein du G7

Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps de 2026, le gouvernement du Canada propose de lancer l'initiative Une Équipe Canada forte, un effort national visant à recruter, à former et à embaucher entre 80 000 et 100 000 nouveaux travailleurs qualifiés d'ici 2030-2031.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]