Appui concret à la communauté franco-ontarienne : les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent l'octroi d'un investissement important au Collège Boréal

SUDBURY, ON, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada tient à ce que toute la population canadienne puisse apprendre et s'épanouir dans la langue officielle de son choix. Nous savons qu'investir dans les institutions postsecondaires est l'avenue à prendre, afin d'outiller les jeunes pour leur avenir et de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Aujourd'hui, Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, accompagné de Viviane Lapointe, députée de Sudbury, a annoncé l'octroi de plus de 8 millions de dollars au Collège Boréal. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Grâce à cet investissement, le Collège Boréal pourra commencer à élaborer de nouveaux baccalauréats qui répondront à des besoins précis en matière de formation et de main-d'œuvre dans le Nord de l'Ontario.

En plus de répondre à un grand besoin en matière d'offre de programmes dans le nord de l'Ontario, développer de nouveaux programmes postsecondaires de langue française au Collège Boréal permettra d'accroître l'accessibilité à un enseignement de qualité supérieure pour la population étudiante partout dans la province, y compris les régions rurales.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario sur l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la seconde langue officielle de 2020-2021 à 2022-2023. Le gouvernement du Canada accorde 5,1 millions de dollars sur 3 ans pour la bonification des programmes du Collège Boréal, et le gouvernement de l'Ontario un peu plus de 2,9 millions de dollars sur 3 ans.

Citations

« Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, la province offrira à la population étudiante francophone et francophile un plus grand nombre de formations qui répondent aux besoins de la communauté franco-ontarienne. Le Canada a besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et engagée dans les communautés d'expression française. Nous sommes fiers de collaborer étroitement avec la province à ce projet et de contribuer à la vitalité économique, sociale et culturelle du Nord de l'Ontario. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Grâce à cet investissement conjoint avec la province de l'Ontario, nous permettons au Collège Boréal de se distinguer avec une offre de services intéressante. En plus de représenter ses champs d'intérêt, l'offre en programmes comblera davantage les besoins de la population étudiante francophone et il la préparera pour son entrée sur le marché du travail. Plus d'étudiants et d'étudiantes qui souhaitent faire carrière en français pourront désormais le faire. »

- Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Notre gouvernement reconnaît l'importance d'offrir aux apprenants et apprenantes des options d'éducation en français de grande qualité, surtout dans le Nord de l'Ontario. C'est pourquoi nous sommes fiers d'aider le Collège Boréal à élaborer davantage de programmes postsecondaires en français au cours des trois prochaines années, offrant ainsi à la population ontarienne plus de possibilités d'apprendre, de vivre et de s'épanouir dans la langue de son choix. »

- L'honorable Jill Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l'Ontario

« L'investissement de 8 millions de dollars annoncé aujourd'hui à Sudbury, et plus particulièrement au Collège Boréal, démontre la confiance que les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont dans l'avenir de la population et de la jeunesse franco-ontariennes. Le Collège Boréal est un chef de file dans l'offre de programmes postsecondaires de qualité en français. J'ai hâte de voir le succès de ces programmes, et plus important encore, la réussite de nos jeunes. »

- Viviane Lapointe, députée de Sudbury

« Cette annonce marque un jalon important dans l'histoire du Collège Boréal, qui a célébré ses 25 ans récemment. Ce nouveau chapitre promet d'être des plus dynamiques, alors que nous offrirons encore plus de choix de poursuivre des études postsecondaires en français à Sudbury et, ultimement, partout en Ontario. Grâce à ce généreux investissement de la part des instances fédérales et provinciales, nos équipes compétentes sont prêtes à mettre sur pied des programmes de baccalauréat qui sauront préparer la relève francophone et bilingue de demain. »

- Daniel Giroux, président, Collège Boréal

Les faits en bref

Fondé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation postsecondaire de langue française. Situé à Sudbury, le collège compte 38 centres d'accès répartis dans 26 communautés de la province, dont les 7 campus principaux de Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Sudbury, Timmins, Toronto et Windsor.

Depuis sa fondation en 1995, plus de 18 000 étudiants et étudiantes ont décroché un diplôme du Collège Boréal. L'établissement offre présentement 25 programmes uniques en Ontario et plus de 1,2 million de dollars en bourses d'études et d'urgence.

En juin 2008, le Collège Boréal est le premier établissement postsecondaire en Ontario à obtenir une désignation sous la Loi sur les services en français.

Les programmes menant à un grade offert par les collèges de l'Ontario sont soumis à l'approbation du ministre des Collèges et Universités au moyen du processus de consentement ministériel. Les programmes collégiaux menant à un grade sont examinés par la Commission d'évaluation de la qualité de l'éducation postsecondaire, un organisme d'assurance de la qualité qui offre des conseils et des recommandations au ministre.

Le budget de 2021 prévoit un investissement de 121 millions de dollars sur 3 ans (de 2021-2022 à 2023-2024) afin de soutenir une éducation postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité. Ces nouveaux investissements seront octroyés principalement dans le cadre des mécanismes de collaboration intergouvernementale existants en vue d'aider les provinces et territoires à répondre aux besoins pressants pour aider à stabiliser le secteur postsecondaire dans la langue de la minorité.

Le financement fédéral accordé pour ce projet est octroyé par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire ainsi que de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la seconde langue officielle 2020-2021 à 2022-2023.

Liens connexes

