OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le Canada travaille à se remettre de la pandémie de COVID-19, les investissements dans notre secteur de l'aviation nous aideront à veiller à ce que ce dernier soit bien placé pour se remettre des répercussions de la pandémie. Nos aéroports et nos transporteurs aériens continuent de jouer un rôle essentiel dans le maintien de la sûreté, de la sécurité et de la connectivité pour les voyageurs, les travailleurs et les communautés.

Aujourd'hui, le ministre des Transports du Canada, l'honorable Omar Alghabra, la ministre des Services aux Autochtones du Canada et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, le ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, l'honorable Greg Rickford, et la ministre des Transports de l'Ontario, l'honorable Caroline Mulroney, ont annoncé des fonds pour maintenir l'accès par transport aérien essentiel des communautés éloignées en Ontario, dont les communautés des Premières Nations.

En plus des fonds fédéraux de plus de 16,2 millions de dollars qui ont déjà été fournis en réponse à la pandémie, le gouvernement du Canada investit plus de 5,4 millions de dollars pour appuyer ces services aériens.

Au cours des deux dernières années, le gouvernement de l'Ontario a fourni un financement annuel de plus de 14 millions de dollars pour exploiter des aéroports éloignés. La province a également fourni 4 millions de dollars supplémentaires pour garantir la continuité des opérations sécuritaires et ininterrompues des aéroports éloignés pendant la pandémie.

Cet apport financier contribuera à maintenir les services de transport aérien dans les communautés des Premières Nations en région éloignée de l'Ontario pour assurer l'accès en continu aux biens et aux services essentiels, notamment le réapprovisionnement des communautés en aliments et en fournitures médicales.

Citations

« Notre gouvernement comprend l'importance de services aériens fiables pour assurer le bien-être social et économique des communautés nordiques et éloignées du Canada. Alors que nous travaillons à la reprise et au redémarrage des voyages après la pandémie, cet investissement contribuera à faire en sorte que les personnes qui vivent et travaillent dans les communautés des Premières Nations en Ontario continuent d'accéder à des services aériens pour la livraison de biens et de services essentiels, pour les affaires et le commerce, et pour les déplacements entre les communautés en Ontario et partout au Canada. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Fournir des services aériens aux communautés du Nord de l'Ontario aidera les communautés éloignées et isolées des Première Nations en Ontario à bénéficier d'un accès fiable à des professionnels de la santé, des fournitures médicales, ainsi que des professionnels en matière d'infrastructures. Cela permettra d'aider à la maintenance d'infrastructures essentielles comme les installations de traitement de l'eau et à préserver la capacité à répondre à d'autres besoins comme la gestion des interventions d'urgence, la sécurité alimentaire ou les voyages pour soins médicaux. Maintenir ces services créera également un flux de revenus pour les transporteurs aériens qui desservent ces communautés, ce qui aidera à appuyer leur viabilité économique à long terme. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« La province de l'Ontario appuie les petits transporteurs aériens qui desservent les communautés des Premières Nations en région nordique et éloignée et qui éprouvent des difficultés uniques et continues pendant la pandémie de COVID-19. Ces fonds sont essentiels à ces communautés, qui dépendent de petits transporteurs aériens pour se déplacer d'une communauté à l'autre et pour obtenir des biens et des services essentiels, comme les aliments, l'emploi, les soins de santé, l'éducation et les services sociaux. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones

Gouvernement de l'Ontario

« Notre gouvernement continue d'appuyer les communautés des Premières Nations du Nord de l'Ontario en investissant dans les petits transporteurs aériens. En effet, ces derniers garantissent que les biens et les services essentiels, comme les soins de santé, sont accessibles à longueur d'année pour celles qui en dépendent. Sous la direction du premier ministre Ford, nous agissons pour améliorer et élargir le réseau de transport du Nord de l'Ontario afin de veiller à ce que les gens et les entreprises puissent se rendre là où ils doivent aller. »

L'honorable Caroline Mulroney

Ministre des Transports

Gouvernement de l'Ontario

Les faits en bref

Dans le cadre des ententes de financement du Programme de services aériens en régions éloignées, un montant fixe de financement est alloué à chaque province ou territoire qui compte des communautés éloignées. Les provinces et les territoires sont responsables de l'attribution des fonds à des transporteurs aériens précis.

Les communautés éloignées dépendent du service aérien comme seul moyen de transport à l'année permettant d'accéder aux communautés et d'en sortir. Certaines communautés peuvent avoir un accès limité à des routes de glace saisonnières ou à de longues routes de gravier peu fiables.

Le ministère des Transports de l' Ontario est propriétaire-exploitant de 29 aéroports, 27 d'entre eux desservant des communautés des Premières Nations en région éloignée.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Laurel Lennox, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]; Curtis Lindsay, Cabinet de l'honorable Greg Rickford, Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, 437-240-7317, [email protected]; Flavia Mussio, Direction des Communications, Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, 416-314-9455, [email protected]