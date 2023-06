Investir dans des installations éducatives pour la vitalité de la communauté franco-ontarienne

OTTAWA, ON, le 16 juin 2023 /CNW/ - Le financement d'infrastructures scolaires adaptées aux besoins des communautés de langue officielle en situation minoritaire est une priorité absolue du gouvernement fédéral pour assurer leur vitalité et leur épanouissement à long terme. En investissant dans des infrastructures modernes, nous renforçons non seulement l'éducation en français, nous contribuons également au développement communautaire, culturel et économique de ces régions essentielles pour le tissu social et économique de notre pays.

Aujourd'hui, Chandra Arya, député fédéral de Nepean, a annoncé l'octroi d'une aide de 700 000 dollars à la province de l'Ontario pour la construction d'une école primaire publique et d'un service de garde en français visant à desservir la communauté de Barrhaven et de Manotick. M. Arya a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique. Il était accompagné de Lisa MacLeod, députée provinciale de Nepean.

Ce projet vise la construction d'une nouvelle école publique primaire qui pourra servir la communauté francophone de Barrhaven et de Manotick, dans le sud d'Ottawa. Cette nouvelle école pourra accueillir jusqu'à 475 nouveaux élèves de la maternelle à la sixième année et elle offrira un service de garde pour 49 enfants. La nouvelle école et le service de garde ouvriront leurs portes pour l'année scolaire 2023-2024.

En plus du service de garde de langue française qui pourra recevoir 25 enfants de 0 à 48 mois et 24 enfants d'âge préscolaire, le bâtiment inclura d'autres espaces disponibles et accessibles à la communauté francophone le soir et la fin de semaine, notamment une salle multifonctionnelle ainsi qu'un gymnase avec une scène pour accueillir des spectacles. Le projet prévoit aussi l'acquisition d'équipement essentiel pour la salle multifonctionnelle, le gymnase, la scène et le service de garde.

À long terme, la construction de cette nouvelle école, d'une garderie et d'autres espaces de rassemblement pour la communauté francophone de Manotick permettra d'appuyer l'épanouissement de celle-ci et de favoriser la transmission de la langue française dès le plus jeune âge, ce qui favorisera par la suite la transition du préscolaire à l'école.

Citations

« Construire une école, c'est semer les graines de l'éducation, arroser les racines de la langue française et cultiver l'avenir d'une communauté francophone florissante. La construction d'une nouvelle école pour la communauté francophone de Barrhaven et de Manotick rassemble tous les éléments nécessaires pour créer un environnement d'apprentissage stimulant, favorisant l'épanouissement des jeunes et la transmission de notre patrimoine linguistique pour les générations à venir. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'éducation est le pilier de toute société, et l'accès à une éducation dans la langue de la minorité au Canada est fondamental. Pour les communautés francophones minoritaires du Canada, la disponibilité d'installations éducatives adéquates est essentielle pour favoriser l'épanouissement de leur culture et de leur langue, ainsi que pour assurer leur participation active et équitable dans la société canadienne. »

- Chandra Arya, député de Nepean

« Nous sommes déterminés à construire et à agrandir des écoles plus rapidement, dans le cadre de notre engagement visant à moderniser les établissements scolaires dans les communautés à croissance rapide. Nous sommes fiers de financer la nouvelle école élémentaire publique Barrhaven-Manotick, ultramoderne, pour les familles francophones, tout en veillant à accroître le financement, le personnel et les services de tutorat afin que les élèves obtiennent leur diplôme en toute confiance, en sachant qu'ils pourront réussir dans des carrières bien rémunérées. »

- L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« Nous sommes ravis de commencer la construction de l'école élémentaire publique Barrhaven-Manotick, qui comprendra notamment un centre éducatif. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour le financement de 1 652 606 dollars qui permettra la construction de celui-ci. L'école et le centre éducatif desserviront un secteur névralgique de la Ville d'Ottawa où la population francophone et francophile est en pleine croissance. »

- Samia Ouled Ali, présidente, CEPEO

Les faits en bref

La région du sud d'Ottawa est en forte croissance depuis de nombreuses années avec une augmentation continue du nombre de francophones de 0,5 % sur 5 ans. Les écoles primaires de langue française les plus près sont en surpopulation depuis plusieurs années, de sorte qu'on doit recourir à 13 classes mobiles pour répondre aux besoins de la communauté francophone.

Le gouvernement du Canada finance les espaces communautaires et une portion des espaces partagés. Le gouvernement de l'Ontario est responsable des espaces scolaires et des frais de construction du service de garde et du gymnase.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde officielle pour la période de 2020-2021 à 2022-2023.

Le budget de 2021 alloue 81,8 millions de dollars sur 2 ans, à compter de 2021-2022, à Patrimoine canadien afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le 26 avril 2023, le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 a été dévoilé. Ce plan d'action est le fruit de l'analyse des consultations pancanadiennes sur les langues officielles, menées par Patrimoine canadien du 24 mai au 31 août 2022. Le gouvernement du Canada investira 4,1 milliards de dollars, lesquels bonifieront les ressources et les programmes en appui à nos deux langues officielles.

Liens connexes

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d'autres lois

Budget de 2021

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Programmes d'appui aux langues officielles

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]