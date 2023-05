Le Centre de développement jeunesse, économique et communautaire de la Rivière-des-Français verra le jour à Noelville, grâce au soutien des gouvernements du Canada et de l'Ontario

NOELVILLE, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le développement de l'éducation dans la langue de la minorité au Canada dépend, entre autres, de l'accès des communautés à des installations adéquates. C'est pourquoi financer les infrastructures mises au service du développement économique, culturel et communautaire des écoles francophones en situation minoritaire est essentiel à leur vitalité.

Aujourd'hui, Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, a annoncé l'octroi d'un financement conjoint de plus de 1,6 million de dollars à un projet important pour la communauté franco-ontarienne et l'École de la Rivière-des-Français. M. Serré a fait cette annonce au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Le projet vise la création du Centre de développement jeunesse, économique et communautaire de la Rivière-des-Français. Concrètement, l'investissement permettra à la communauté francophone de Noelville d'avoir :

un endroit pour accueillir des spectacles et des célébrations en français;

un endroit pour abriter les ateliers des métiers et technologies du Conseil des industries culturelles de la Rivière des Français;

une serre entièrement rénovée pour mener des projets serricoles.

Le gouvernement du Canada accorde à ce projet 829 000 dollars sur 2 ans, alors que le gouvernement de l'Ontario lui accorde 856 500 dollars sur 3 ans.

Le projet est financé dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde officielle pour la période de 2019-2020 à 2022-2023.

Citations

« Grâce à l'engagement indéfectible de notre gouvernement à créer plus de possibilités de rassemblement pour nos communautés de langue officielle en situation minoritaire, ainsi qu'au dynamisme et au leadership d'institutions comme l'École de la Rivière-des-Français, nous sommes en mesure de trouver des solutions constructives et innovantes afin de permettre la création de milieux de vie épanouissants pour les communautés francophones en milieu minoritaire. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Grâce au financement annoncé aujourd'hui, la communauté pourra désormais avoir un centre communautaire qui regroupe tous les services dont elle a besoin. Je suis fier d'annoncer cet investissement important pour le réaménagement de certains espaces de l'École de la Rivière-des-Français. »

- Marc G. Serré, secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt

« Je suis fier de savoir que la communauté de Noelville bénéficiera de cet investissement qui permettra de livrer un centre axé sur le développement jeunesse, communautaire et économique. Le nouveau centre communautaire offrira aux étudiants francophones l'accès à un espace moderne où ils pourront apprendre et célébrer la culture francophone pour les générations à venir. »

-- L'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

« Nous sommes ravis et reconnaissants que le gouvernement soutienne cet important projet. Ce programme favorisera l'innovation et l'esprit d'entreprise chez nos jeunes, et nous espérons que cela contribuera grandement à résoudre le problème de l'exode rural. Je suis enthousiaste à l'idée de travailler en collaboration avec tous nos partenaires communautaires pour assurer le succès du programme. »

- Gisèle Pageau, mairesse, Municipalité de la Rivière des Français

« Nous sommes ravis de recevoir ce financement qui permettra de revitaliser les installations, d'améliorer l'accessibilité et de créer des espaces accueillants tout en soutenant le développement social et économique de la région. Au cours des années, l'École secondaire de la Rivière-des-Français est devenue non seulement un établissement d'enseignement renommé, mais aussi un lieu rassembleur et un incontournable au sein de cette communauté. Cet investissement nous permettra de rassembler et de collaborer davantage avec nos partenaires afin de bâtir une communauté saine, forte et prospère. »

- Anne-Marie Gélineault, présidente, Conseil scolaire du Grand Nord

Les faits en bref

L'École de la Rivière-des-Français, qui se trouve à Noelville, accueille approximativement 100 élèves. C'est la seule école secondaire de langue française dans une région de plus de 1 150 francophones.

Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 81,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à Patrimoine canadien afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui servent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Le gouvernement du Canada accorde ce financement par l'entremise des Programmes d'appui aux langues officielles, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Le 1er mars 2022, le gouvernement du Canada a présenté un projet de loi bonifié visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada pour adapter la Loi sur les langues officielles à une société en évolution. Ce projet de loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays; à clarifier et à renforcer la partie de la Loi sur les langues officielles concernant la promotion des langues officielles; et à appuyer les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

