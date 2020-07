GATINEAU, QC, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta travaillent de concert pour faire en sorte que les familles aient accès aux services d'apprentissage et de garde de qualité et abordables dont les jeunes enfants ont besoin pour s'épanouir.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, et la ministre des Services à l'enfance de l'Alberta, l'honorable Rebecca Schulz, ont réaffirmé leur volonté de soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants en annonçant un investissement supplémentaire dans le cadre d'un accord d'un an entre le Canada et l'Alberta sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

L'accord attribue plus de 45 millions de dollars à l'Alberta en 2020-2021 pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Plus particulièrement, ces fonds serviront à créer de nouvelles places dans des garderies agréées par l'entremise de subventions d'immobilisation et de programme, à verser des subventions à un plus grand nombre de familles pour la garde des enfants, à financer la formation fondée sur des données probantes pour les éducateurs et à compenser les coûts de fermeture et de réouverture des garderies occasionnés par la pandémie.

Cet accord repose sur les engagements pris dans le Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et décrit les besoins et les priorités uniques de l'Alberta en matière de garde d'enfants, notamment ceux qui découlent de la pandémie de COVID-19. Il garantira que des fonds continueront à être disponibles pour financer les programmes et services de garde pour les familles albertaines en 2020-2021.

De plus, le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement de plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité et pour rendre le pays plus résilient face aux éventuelles futures vagues de la pandémie. Cela comprend 625 millions de dollars pour aider les provinces et les territoires à faire face à la disponibilité réduite des services de garde et aux besoins particuliers découlant de la pandémie.

Citations

« Le développement intellectuel, émotionnel et physique de nos enfants repose essentiellement sur des expériences d'apprentissage de bonne qualité. Notre gouvernement est heureux de continuer de collaborer avec le gouvernement de l'Alberta pour faire en sorte que les jeunes enfants et les familles de l'Alberta aient tous équitablement accès aux services d'apprentissage et de garde de qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Maintenant plus que jamais, il est primordial d'investir dans les services de garde afin de permettre aux parents qui travaillent de favoriser notre reprise économique et d'assurer la croissance de l'économie. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral d'avoir établi ce partenariat et de soutenir notre vision à long terme de services de garde d'enfants accessibles, abordables et de qualité dans toute l'Alberta. »

- L'honorable Rebecca Schulz, ministre des Services à l'enfance de l'Alberta

Les faits en bref

Pour les familles canadiennes, des services de garde d'enfants abordables et de qualité ne sont pas une commodité, mais bien une nécessité. Les gouvernements du Canada et de l' Alberta veillent à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie.

et de l' veillent à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec tous les territoires et provinces, leur fournissant ainsi 1,2 milliard de dollars sur une période de trois ans débutant en 2017-2018 pour les programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, et il fournira 400 millions de dollars de plus en 2020-2021.

Ces investissements massifs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ont permis de créer, à l'échelle nationale, près de 40 000 places abordables additionnelles en garderie avant la pandémie de COVID-19.

D'autres fonds, injectés en 2020-2021, continueront de soutenir le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants et permettront de tirer parti de ce succès.

Le plan d'action du gouvernement de l' Alberta pour 2020-2021 présente des engagements à accroître le nombre de places dans les garderies agréées de la province, à subventionner les services de garde de qualité pour les familles à faible revenu et à faire en sorte que les éducateurs en garderie aient accès à de la formation fondée sur des données probantes.

pour 2020-2021 présente des engagements à accroître le nombre de places dans les garderies agréées de la province, à subventionner les services de garde de qualité pour les familles à faible revenu et à faire en sorte que les éducateurs en garderie aient accès à de la formation fondée sur des données probantes. Le gouvernement de l' Alberta finance le système de garderies réglementé de sa province au moyen du programme de subvention pour la garde d'enfants et du programme de financement par subvention des garderies.

finance le système de garderies réglementé de sa province au moyen du programme de subvention pour la garde d'enfants et du programme de financement par subvention des garderies. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le secteur des services de garde. Le gouvernement de l' Alberta tient résolument à faciliter sa reprise en compensant les coûts engagés durant les fermetures dues à la COVID-19 et les coûts associés à la réouverture, de sorte que les programmes puissent demeurer viables sur le plan financier après la pandémie.

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

