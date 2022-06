Le gouvernement du Canada appuie les Francos de Montréal.

MONTRÉAL, le 10 juin 2022 /CNW/ - Cette année, les Francos de Montréal reviennent à leur case printanière en offrant une programmation riche et diversifiée.

Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, ainsi que l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, ont annoncé l'octroi d'une aide aux Francos de Montréal.

Dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, Patrimoine canadien offre un appui financier total de 630 000 dollars pour les moutures de 2022, 2023 et 2024. Cet appui contribuera à la relance du secteur culturel québécois et canadien ainsi qu'à l'épanouissement de la musique francophone.

Pour sa part, Développement économique Canada accorde une aide financière s'élevant à 975 000 dollars au festival sur une période de 3 ans, soit pour 2022, 2023 et 2024. Attribué sous forme de contribution non remboursable par l'intermédiaire du Programme de développement économique du Québec, cet appui vise à commercialiser et à promouvoir le festival sur les marchés internationaux pour attirer des touristes étrangers à Montréal, ainsi qu'à développer de nouveaux produits.

« Une fois de plus, le festival propose une programmation riche qui célèbre une musique francophone empreinte de diversité. Les Francos sont synonymes de vitalité et elles rassemblent des gens de tous âges d'ici et d'ailleurs. Merci à toute l'équipe de faire rayonner la musique d'expression française. Bon festival! »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Les Francos font partie des rendez-vous phares de la métropole. En plus de générer des retombées économiques importantes, elles contribuent à positionner Montréal comme capitale mondiale des festivals. C'est pourquoi notre gouvernement annonce aujourd'hui un appui important pour leur permettre d'attirer des festivaliers de tous les horizons et d'offrir au public une expérience renouvelée. Bravo à toute l'équipe! J'invite tout le monde à participer à ce festival qui marque l'arrivée de l'été dans la métropole! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Pendant 10 jours en juin 2022, on va se faire de vrais câlins en se revoyant devant les multiples scènes des Francos. Et on va se faire un bien fou. FrancoFou. Merci à nos partenaires! »

- Laurent Saulnier, vice-président, programmation, Francos de Montréal

Les Francos de Montréal sont présentées du 10 au 18 juin 2022 au Quartier des spectacles. Près d'un million de visiteurs assistent chaque année aux quelque 150 spectacles, dont 120 sont offerts gratuitement à l'extérieur.

Inaugurés en 2011, Les Rendez-vous Pros des Francos permettent la création de passerelles internationales entre les différents intervenants du milieu et jouent pleinement leur rôle de catalyseur de l'industrie. De plus, ils contribuent au rayonnement de Montréal comme plaque tournante de la production et de la diffusion de la musique francophone.

Cette année, le festival est dédié à Karim Ouellet, un ami des Francos, dont le souvenir indélébile sera honoré tout au long du festival.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Les fonds du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada visent à aider les communautés à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

