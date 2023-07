VANCOUVER, BC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants évolue dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant. Il est essentiel de trouver des pratiques et des solutions novatrices qui comblent mieux les besoins essentiels des enfants, des familles et des éducateurs de la petite enfance, pour continuer d'améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans l'ensemble du Canada.

La secrétaire parlementaire Ya'ara Saks, s'exprimant au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement à l'appui de deux projets dans le cadre du Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

L'Université de la Colombie-Britannique recevra en tout 239 765 $ du gouvernement fédéral sur 24 mois, à partir de janvier 2023, à l'appui d'un projet de perfectionnement professionnel des travailleurs de l'apprentissage et de garde des jeunes enfants au moyen d'un cours en ligne ouvert aux masses sur l'éducation de la petite enfance autochtone. Ce projet a comme objectif d'offrir aux éducateurs de la petite enfance des possibilités de perfectionnement grâce à l'intégration des perspectives, des visions du monde et des approches pédagogiques autochtones dans les milieux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en élaborant un cours en ligne. L'objectif est qu'en offrant cette formation gratuite en ligne partout au Canada, plus d'éducateurs posséderont ces compétences essentielles. Ainsi, un plus grand nombre de familles et d'enfants autochtones auront accès à des services d'apprentissage et de garde d'enfants qui sont abordables et adaptés à leur culture.

Le gouvernement du Canada affecte également 241 105 $ sur 24 mois au projet d'examen de la prestation de services de garde d'enfants flexibles au sein du nouveau système universel de garde d'enfants de la Colombie-Britannique par la Coalition of Child Care Advocates of British Columbia consistant à étudier une nouvelle approche de prestation de services de garde d'enfants flexibles dans le cadre du nouveau système universel de garde d'enfants de la Colombie-Britannique. Le projet a commencé le 1er mars 2023. Ce projet de recherche consiste à recueillir des connaissances, à examiner les méthodologies et les outils existants, à évaluer des modèles opérationnels de garde d'enfants et à faire rapport sur la nécessité de disposer d'options de services de garde d'enfants adaptables à titre d'approche novatrice pour mieux soutenir les familles qui ont des horaires de travail atypiques en Colombie-Britannique. La recherche vise à régler les problèmes réels auxquels les parents qui travaillent selon des horaires atypiques font face pour trouver et garder des services de garde fiables et abordables qui répondent à leurs besoins. Elle fera en sorte que, au fur et à mesure que les gouvernements mettront en place des systèmes de garde abordables, les besoins de ces parents seront pris en compte et intégrés au système dès le départ.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui fonctionne pour les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, à créer de bons emplois et à stimuler l'économie. Les éducateurs de la petite enfance remplissent un rôle crucial en vue d'assurer la réussite d'un système pancanadien, et ils sont essentiels à la prospérité économique du Canada.

Citations

« Les pratiques novatrices contribuent à trouver des solutions qui répondent mieux aux besoins des enfants partout au Canada. Ces projets amélioreront la qualité des programmes et des services de garde d'enfants afin que chaque enfant prenne le meilleur départ possible dans la vie et ait une chance équitable de réussir. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Grâce au généreux financement d'Emploi et Développement social Canada, notre projet fournira aux éducatrices de la petite enfance à travers le pays la formation professionnelle qui leur permettra d'intégrer les perspectives, les visions et les philosophies pédagogiques des Autochtones dans les milieux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Cette formation fera non seulement avancer la mise en application de l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, conduisant à l'élaboration de programmes éducationnels appropriés sur le plan culturel aux familles autochtones, mais permettra en plus de créer des milieux, des programmes et des services d'apprentissage sécuritaires où les enfants recevront tout le soutien dont ils ont besoin. »

- Doyen (provisoire) de la Faculté d'éducation de l'Université de la Colombie-Britannique, Jan Hare, Ph. D.

« Grâce au financement d'Emploi et Développement social Canada, la Coalition of Child Care Advocates of British Columbia se lance dans un projet de deux ans pour évaluer et détailler le besoin en services de garde aux horaires flexibles au sein du système d'apprentissage et de garde à 10 $ par jour de la Colombie-Britannique. Ces options flexibles sont nécessaires pour soutenir les familles dont les horaires de travail sont non conventionnels (hors de la plage habituelle de 9 h à 17 h du lundi au vendredi). Cela inclut les personnes qui travaillent par quart et celles qui travaillent de la maison depuis la pandémie. Le projet permettra de formuler des recommandations et de proposer des modèles pour multiplier les options flexibles en Colombie-Britannique. »

- La membre du conseil d'administration de la Coalition of Child Care Advocates of British Columbia, Sara Langlois

Les faits en bref

Le Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants appuie l'adoption de pratiques novatrices qui reflètent la nature en constante évolution de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.





Les résultats de ce projet contribueront à la création d'un bassin de connaissances et d'expertise, comme des pratiques exemplaires, des outils, des modèles et des approches qu'il pourrait être utile de répéter, d'élargir ou d'adapter dans d'autres communautés ou régions du Canada .





2017, le gouvernement du s'est engagé à verser 7,5 milliards de dollars sur onze ans en faveur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De cette somme, 100 millions de dollars sont consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Les investissements dans les services de garde profiteront à toute la population canadienne. Des études démontrent que pour chaque dollar investi en éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Liens connexes

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Philippe-Alexandre Langlois, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]