EDMONTON, AB, le 2 déc. 2022 /CNW/ - Le rythme de la reprise économique au Canada a fait en sorte qu'il est difficile pour les employeurs, y compris ceux de l'industrie touristique, de trouver les travailleurs dont ils ont besoin.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, ont annoncé que le Canada élargit l'admissibilité aux permis de travail aux membres de la famille des travailleurs étrangers temporaires. Élargir l'admissibilité aux permis de travail aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal au Canada aidera à combler nos pénuries de main-d'œuvre en aidant les employeurs à trouver les travailleurs dont ils ont besoin.

Avant cette annonce, les conjoints ne pouvaient obtenir un permis de travail que si le demandeur principal occupait un emploi hautement spécialisé. Cette mesure temporaire vise à améliorer le bien-être émotionnel, la santé physique et la stabilité financière des travailleurs en gardant les familles ensemble. En conséquence, on s'attend à ce que le travailleur s'intègre mieux dans son environnement de travail global et dans sa communauté.

À compter de 2023, grâce à une mesure temporaire de 2 ans, le Canada élargira l'admissibilité aux permis de travail aux conjoints et aux enfants en âge de travailler au moyen d'une approche par étapes pour les travailleurs de tous les niveaux de compétence. Cela comprendra les familles des travailleurs de la santé, des métiers et de l'hôtellerie, par exemple. Grâce à cette nouvelle approche, on estime que les membres de la famille de plus de 200 000 travailleurs étrangers pourraient commencer à travailler au Canada, ce qui offrirait de meilleures possibilités aux travailleurs étrangers qui cherchent à travailler au Canada et aux employeurs qui cherchent à combler leurs besoins en main-d'œuvre.

La mesure temporaire sera mise en œuvre en 3 étapes pour assurer la réussite de sa mise en œuvre :

L'étape 1 permettra aux membres de la famille des travailleurs venant au Canada dans le cadre du volet des postes à hauts salaires du Programme de mobilité internationale et du Programme des travailleurs étrangers temporaires de demander un permis de travail ouvert.

L'étape 2 vise à étendre la mesure aux membres de la famille des travailleurs du volet des postes à bas salaires du Programme des travailleurs étrangers temporaires, à la suite de consultations.

L'étape 3 comprendra des consultations avec des partenaires et parties prenantes de l'industrie agricole afin d'évaluer la faisabilité opérationnelle d'étendre cette mesure aux familles des travailleurs de l'agriculture.

L'immigration continuera de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre les pénuries de main-d'œuvre au Canada, et le gouvernement du Canada continuera de mettre en œuvre des politiques visant à aider les employeurs à combler leurs besoins en matière de dotation à tous les niveaux de compétence.

Citations

« Partout où je vais, les employeurs de tout le pays continuent d'affirmer que la pénurie de travailleurs constitue leur plus grand obstacle. L'annonce d'aujourd'hui aidera les employeurs à trouver les travailleurs dont ils ont besoin pour combler leurs pénuries de main-d'œuvre en élargissant l'admissibilité aux permis de travail aux membres de la famille à tous les niveaux de compétence, ce qui permettra aux membres de la famille de plus de 200 000 travailleurs étrangers de travailler au Canada. Notre gouvernement va continuer d'aider les employeurs à combler les pénuries de main-d'œuvre, tout en soutenant le bien-être des travailleurs et en unissant leurs familles. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« La main-d'œuvre est le principal défi auquel fait face le secteur touristique du Canada alors que nous nous positionnons pour la croissance après la pandémie. Aujourd'hui, notre gouvernement propose des solutions novatrices axées sur la famille pour résoudre ce problème et aider nos partenaires touristiques à croître pour répondre à la demande mondiale d'expériences canadiennes d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme

Faits en bref

La mesure sera mise en œuvre progressivement, en commençant par le volet des postes à hauts salaires du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme de mobilité internationale.

Le Canada a délivré plus de 645 000 permis de travail entre janvier et octobre 2022, soit près de 4 fois plus que les 163 000 permis délivrés au cours de la même période en 2021.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]