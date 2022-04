Pour assurer leur croissance en 2022, les agriculteurs comptent établir un solide réseau d'entraide, recruter des travailleurs qualifiés, et adopter des technologies de pointe.

TORONTO, le 12 avril 2022 /CNW/ - De la pénurie de main-d'œuvre à la volatilité des prix des produits de base et aux risques environnementaux toujours plus élevés, le contexte au sein duquel les agriculteurs canadiens exercent leurs activités demeure difficile. Les deux tiers d'entre eux (64 %) affichent toutefois un optimisme prudent pour les 12 prochains mois, selon le sondage réalisé par Agriculture RBC auprès de propriétaires et d'exploitants agricoles du pays.

Pour réaliser leurs objectifs de croissance, les agriculteurs canadiens comptent prendre des mesures proactives, notamment :

Établir un solide réseau d'entraide agricole (85 %)

Recruter des travailleurs qualifiés (81 %)

Diversifier l'équipe de direction de la ferme (77 %)

Investir dans la technologie et dans les données facilitant les décisions (77 %)

Se préoccuper de la gestion des risques (73 %)

« Après avoir surmonté des perturbations importantes - et souvent imprévisibles - au cours des deux dernières années, les agriculteurs canadiens envisagent maintenant l'avenir avec un optimisme prudent, dit Ryan Riese, directeur général national, secteur agricole, RBC. Qu'il s'agisse de gestion des risques, de résilience, de leadership ou d'innovation technologique, les agriculteurs investissent de plus en plus de temps et d'argent dans l'amélioration de leur gestion et dans la stimulation de leur croissance - non seulement pour l'année qui vient, mais pour leur avenir à long terme. »

L'agriculteur moderne s'appuie sur des données probantes, et il se préoccupe de durabilité et de diversité.

Le sondage d'Agriculture RBC a également révélé que le métier évolue rapidement au Canada, les agriculteurs se préoccupant de plus en plus de durabilité, de diversité et de technologie.

La grande majorité (91 %) des agriculteurs canadiens sondés ont affirmé qu'ils utilisent déjà la technologie et l'analyse de données pour prendre des décisions éclairées ; bon nombre d'entre eux ont l'intention d'accélérer l'adoption d'outils technologiques. En ce qui concerne les 12 prochains mois, environ la moitié des répondants comptent adopter de nouvelles technologies pour gérer leurs données (55 %), pour gérer le travail au champ, les récoltes et l'entreposage (51 %), pour planifier leurs finances et leur trésorerie (47 %), ou pour automatiser certaines tâches (45 %).

Outre une forte tendance à l'adoption de solutions numériques, le sondage a révélé que le secteur agricole s'efforce de devenir plus durable et diversifié.

Parmi les agriculteurs sondés, 96 % ont déclaré travailler activement à rendre leur exploitation plus durable. Le secteur évolue aussi sur le plan de la diversité aux postes de direction, six répondants sur dix (61 %) ayant confirmé que des femmes siègent à la direction de leur ferme. Par ailleurs, sept répondants sur dix (71 %) ont affirmé réaliser des progrès sur le plan du recrutement et de la promotion d'une main-d'œuvre plus diversifiée.

Facteurs à considérer pour favoriser la croissance et l'évolution des exploitations agricoles

Alors qu'ils planifient la prochaine étape de leur évolution, les propriétaires et les exploitants devraient se préoccuper principalement des quatre facteurs suivants :





Intégrer la gestion des risques à la prise de décisions quotidienne. La gestion des risques est essentielle à la prospérité à long terme d'une exploitation agricole moderne. Il faut, notamment, évaluer périodiquement les risques, prévoir des liquidités en cas d'urgence, et se tenir au courant des perturbations, des tendances et des progrès du secteur. Pour réduire au minimum, consultez le guide de gestion du risque de RBC, qui décrit comment déterminer les risques et les stratégies permettant d'y faire face.



Se tourner davantage vers les solutions durables et les innovations numériques. Alors que le secteur continue d'évoluer, il peut être payant d'investir dans les nouvelles technologies qui favorisent l'efficacité et la durabilité de la production agricole. Prenez le temps d'évaluer votre exploitation actuelle et de déterminer si le recours à des solutions numériques pourrait vous permettre d'optimiser certaines tâches comme la gestion des données ; la gestion du travail au champ, des récoltes et de l'entreposage ; la planification des finances et de la trésorerie ; et certains procédés.



Approfondir sa formation théorique et pratique. L'agriculture étant de plus en plus complexe, les propriétaires et les exploitants ont plus que jamais besoin d'élargir leurs connaissances fondamentales. Profitez des cours offerts par des établissements et des formateurs crédibles qui s'intéressent aux méthodes de gestion modernes. Jetez par exemple un coup d'œil au programme Notions de base en gestion agricole , offert gratuitement par l'Université de Guelph , Financement agricole Canada , et RBC.



Ne pas faire cavalier seul. Pour prospérer dans un secteur de plus en plus dynamique et interrelié, les agriculteurs devront compter sur un large éventail d'employés, de partenaires, de fournisseurs et de collaborateurs non sectoriels. Pour obtenir le soutien et la rétroaction nécessaires, n'hésitez pas à faire appel à un conseiller RBC, à un avocat, à un mentor ou à un autre membre de confiance de votre réseau professionnel. Ces personnes peuvent vous donner leur point de vue sur vos pratiques de gestion des risques, sur votre transition vers la durabilité, sur vos investissements dans la technologie numérique, ou sur vos autres plans de transformation. Elles peuvent vous conseiller sur les façons d'assurer l'avenir de votre exploitation agricole.

À propos du sondage

Le sondage d'Agriculture RBC a été mené par Ipsos Canada du 10 décembre 2021 au 6 janvier 2022. Aux fins de ce sondage, on a réalisé 150 entretiens téléphoniques, en anglais ou en français, auprès d'un échantillon de propriétaires ou d'exploitants canadiens dont la ferme affichait un chiffre d'affaires annuel de 1 à 4 millions de dollars, ou de 4 millions de dollars ou plus. La précision des sondages Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ± 8 points de pourcentage près, comparativement à ce qu'ils auraient été si toutes les exploitations agricoles canadiennes avaient été sondées. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

