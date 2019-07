Les Canadiens tireront parti d'accords de transport aérien nouveaux et élargis avec l'Équateur, la Tunisie et la Grenade

OTTAWA, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille ou d'assurer le transport de biens vers les marchés du monde entier, les Canadiens dépendent d'une industrie de l'aviation solide qui offre divers services aériens internationaux. Le développement des relations existantes du Canada en matière de transport aérien permet aux compagnies aériennes d'offrir plus de choix de vols et d'itinéraires, ce qui procure avantages et commodités aux passagers et aux entreprises.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui que le Canada a conclu avec succès des accords de transport aérien nouveaux et élargis avec l'Équateur, la Tunisie et la Grenade.

L'accord de transport aérien élargi avec l'Équateur permet aux transporteurs aériens désignés d'assurer davantage de vols de transport de marchandises et de passagers par semaine, en provenance et à destination du Canada. L'accord permet également aux transporteurs aériens désignés de desservir toutes les villes dans le territoire de l'autre pays.

Parallèlement, l'accord de transport aérien élargi avec la Tunisie permet aux transporteurs aériens désignés d'effectuer un plus grand nombre de vols par semaine entre le Canada et la Tunisie.

Le nouvel accord avec la Grenade est un accord de type Ciel ouvert, ce qui permet d'assurer le transport d'un nombre illimité de passagers et de marchandises entre le Canada et la Grenade.

Ces accords de transport aérien nouveaux et élargis prennent effet immédiatement.

« Nous sommes heureux de développer de nouvelles relations en matière de transport aérien et d'élargir les relations existantes avec nos nombreux pays partenaires du monde entier. Ces accords nouveaux et élargis offrent une plus grande souplesse aux transporteurs aériens pour desservir ces marchés en croissance, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les voyageurs, les expéditeurs, ainsi que les industries du transport aérien et du tourisme. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« La diversification de l'accès aux nouveaux marchés est une priorité pour le Canada. Les accords de services aériens constituent des outils formidables pour soutenir l'expansion des entreprises et la diversification du commerce, créant de nouvelles possibilités et de meilleurs emplois pour les Canadiens. »

L'honorable Jim Carr

Ministre de la Diversification du commerce international

Ces accords de transport aérien nouveaux et élargis ont été conclus dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence durable et à long terme de même que le développement des services aériens internationaux.

, qui favorise la concurrence durable et à long terme de même que le développement des services aériens internationaux. Dans le cadre de la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a conclu des accords de transport aérien nouveaux et élargis couvrant 106 pays.

Renseignements supplémentaires sur la politique Ciel bleu

