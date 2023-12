OTTAWA, ON, le 15 déc. 2023 /CNW/ - Toute la population canadienne bénéficie d'options de vol multiples et diversifiées, qu'il s'agisse de voyages personnels ou d'affaires, de déplacements de personnes ou de transport de marchandises. Le gouvernement du Canada travaille fort pour élargir les accords de transport aérien international du Canada pour offrir plus de choix et de commodité pour l'expédition de marchandises et les voyages.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que le Canada a récemment élargi ses accords de transport aérien avec l'Éthiopie, la Jordanie et la Türkiye.

L'élargissement de l'accord avec l'Éthiopie prévoit sept vols de passagers hebdomadaires pour chaque pays, comparativement à cinq. Il permettra de renforcer les liens bilatéraux et la connectivité avec l'Éthiopie, et d'améliorer l'accès à l'Afrique subsaharienne.

L'élargissement de l'accord avec la Jordanie prévoit sept vols de passagers par semaine pour chaque pays, comparativement à trois. Il répondra à la demande croissante de passagers entre le Canada et la Jordanie.

et la Jordanie. L'élargissement de l'accord avec la Türkiye fait passer de trois à sept le nombre de vols tout-cargo hebdomadaires par pays.

Les nouveaux droits accordés en vertu de ces accords peuvent être immédiatement exercés par les compagnies aériennes.

Citation

« Nous améliorons nos liaisons aériennes internationales pour rassembler plus de gens et faciliter la circulation des marchandises. Une plus grande fréquence de vols et de nouvelles voies améliorent nos chaînes d'approvisionnement. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Le renforcement de la connectivité du Canada avec ses partenaires internationaux crée des débouchés et ouvre des portes aux entreprises canadiennes partout dans le monde. L'annonce d'aujourd'hui contribuera à faire progresser nos relations commerciales, à créer de nouvelles possibilités pour nos entreprises et à bâtir une économie plus forte. »

L'honorable Mary Ng

Ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

Les faits en bref

Ces accords modifiés ont été conclus dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence durable et à long terme de même que le développement des services aériens internationaux.

, qui favorise la concurrence durable et à long terme de même que le développement des services aériens internationaux. Dans le cadre de la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a conclu des accords de transport aérien, nouveaux ou élargis, avec plus de 110 pays.

