Les Canadiens sont plus nombreux que jamais à recevoir l'Allocation canadienne pour enfants

Les prestations plus élevées de l'Allocation canadienne pour enfants font une différence dans la vie des familles de la classe moyenne

MARKHAM, ON, le 31 janv. 2020 /CNW/ - L'une des priorités absolues du gouvernement du Canada est d'aider les familles canadiennes à offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement a lancé l'Allocation canadienne pour enfants, un programme qui verse plus d'argent à neuf familles canadiennes sur dix.

Aujourd'hui, lors d'un événement organisé par Little Miracles Childcare and Learning Centre, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé que les parents disposent désormais de plus d'argent pour les aider à faire face aux coûts élevés pour élever leurs enfants. On compte parmi eux, plus de 1,3 million de familles ontariennes qui ont reçu près de 9 milliards de dollars en Allocation canadienne pour enfants au cours de l'année de prestations 2018‑2019.

Une mère de famille monoparentale vivant à Markham et ayant deux enfants de moins de six ans et un revenu de 30 000 $ recevra 286 $ non imposables de plus pour l'année de prestation actuelle. C'est jusqu'à 13 278 $ de soutien chaque année pour aider à payer des aliments sains, des programmes sportifs ou des cours de musique, entre autres.

Le gouvernement s'est engagé à augmenter l'Allocation de 15 % pour les enfants de moins d'un an à compter de l'été 2020, pouvant procurer aux familles jusqu'à 1 000 $ de plus chaque année.

Citation

« Tous les enfants méritent une chance égale de réussir. Notre gouvernement continue de mettre les familles en priorité en leur donnant plus d'argent pour les enfants. On parle de neuf familles sur dix. En augmentant l'Allocation canadienne pour enfants, notre gouvernement montre son engagement à soutenir ces familles qui ont réellement le plus besoin. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

L'Allocation a eu des impacts positifs sur le revenu des familles et a largement contribué à réduire la pauvreté chez les enfants. De 2015 à 2017, 278 000 d'entre eux sont sortis de la pauvreté.

La déclaration de revenus permet d'obtenir des prestations et des crédits, y compris l'Allocation canadienne pour enfants. Pour la période de production des déclarations de 2018, plus de 29 millions d'entre elles ont été produites.

Partout au Canada , entre juillet 2018 et juin 2019, environ 3,7 millions de familles ont reçu près de 24 milliards de dollars en versements annuels d'Allocation canadienne pour enfants.

, entre juillet juin 2019, environ 3,7 millions de familles ont reçu près de 24 milliards de dollars en versements annuels d'Allocation canadienne pour enfants. Davantage de familles ont reçu des versements mensuels de l'Allocation pendant la première moitié de l'actuelle année de prestation qu'au cours des précédentes années de prestation de l'Allocation.

Voici des exemples de versements pour l'année de prestation 2019-2020 :

Pour l'année de prestation actuelle, une famille monoparentale comptant un enfant de moins de 6 ans et ayant un revenu de 25 000 $ recevra 143 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 6 639 $ en prestations.



Pour l'année de prestation actuelle, une famille biparentale comptant deux enfants de 4 et 9 ans et ayant un revenu de 55 000 $ recevra 354 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 9 017 $ en prestations.



Pour l'année de prestation actuelle, une famille biparentale comptant deux enfants de moins de 6 ans et ayant un revenu de 90 000 $ recevra 263 $ de plus, pour un nouveau montant annuel de 7 090 $ en prestations.

