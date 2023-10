GATINEAU, QC, le 1er oct. 2023 /CNW/ - L'accès aux services est la façon la plus courante et la plus fondamentale pour les Canadiens d'interagir avec le gouvernement. À l'occasion de la Journée nationale des aînés, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a mis en évidence de nouveaux services permettant aux aînés et à tous les Canadiens de planifier une retraite sûre et digne.

Les Canadiens qui envisagent de prendre leur retraite peuvent maintenant tirer parti d'outils nouveaux et améliorés qui les aideront à prendre des décisions éclairées pour la planification de leur retraite et à prendre celle-ci en toute confiance et tranquillité d'esprit.

Service Canada a lancé le Carrefour retraite , un nouvel outil en ligne convivial qui offre une expérience simple et améliorée aux Canadiens qui planifient leur retraite. Cet outil les aidera à planifier leur retraite ainsi qu'à demander et à recevoir les prestations de retraite, comme celles du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti.

L'une des principales composantes de cet outil en ligne est le Questionnaire sur la préparation à la retraite. En répondant à une série de questions, les utilisateurs du questionnaire ont accès à une liste de contrôle personnalisée qui les aide à préparer leur retraite.

Les Canadiens ont également maintenant accès à une version améliorée de l'Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse, sur Canada.ca . Cette version de l'estimateur comporte de nouvelles fonctionnalités, dont des estimations pour le conjoint, la pension partielle de la Sécurité de la vieillesse et les paiements supplémentaires du Supplément de revenu garanti.

En quelques étapes faciles, les utilisateurs peuvent savoir s'ils sont admissibles aux prestations suivantes et, le cas échéant, obtenir une estimation du montant auquel ils peuvent avoir droit en fonction de leur situation personnelle : Sécurité de la vieillesse , Supplément de revenu garanti , Allocation et Allocation au survivant . L'Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse améliore l'expérience pour l'utilisateur en offrant une procédure automatisée, plutôt qu'en demandant aux clients de consulter à la main et à comprendre d'eux-mêmes une série de tableaux sur la Sécurité de la vieillesse.

Citations

« Les Canadiens qui recherchent des informations sur les services gouvernementaux devraient avoir une expérience simple et sans stress. À Service Canada, nous travaillons à améliorer l'accessibilité aux prestations et services gouvernementaux. Le Carrefour retraite et l'Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse ne sont que deux des services en ligne que nous utilisons pour rendre l'accès aussi simple que possible aux personnes âgées et à tous les Canadiens de tout le pays. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

« Aller en ligne est un excellent moyen pour les aînés de connaître les prestations qui leur sont dues et comment y accéder. Mais il y a encore trop d'obstacles, et certains trouvent cela insurmontable ou parfois même, incompréhensible. Je suis heureux que nous ayons écouté les aînés et que nous améliorions les choses. »

- Le ministre pour les Aînés, Seamus O'Regan Jr.

Les faits en bref

Depuis le lancement du Carrefour retraite l'été dernier, plus de 60 000 Canadiens y ont eu recours.

Près de 200 000 visiteurs uniques ont utilisé l'Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse depuis son lancement l'été dernier.

En 2021-2022, il y avait en moyenne 6,4 millions de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada et 6,9 millions de bénéficiaires de la Sécurité de la vieillesse. Dans l'ensemble, le gouvernement du Canada a versé 52,9 milliards de dollars en prestations du Régime de pensions du Canada et 60,8 milliards de dollars en prestations de la Sécurité de la vieillesse.

