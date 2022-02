OTTAWA, ON, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Au cours de la semaine dernière, 335 réfugiés afghans pris en charge par le gouvernement et parrainés par le secteur privé sont arrivés au Canada sur 10 vols commerciaux. Ils sont transportés vers des communautés partout au Canada, y compris Calgary, Winnipeg et Sherbrooke. Jusqu'à présent, un total de 7885 ressortissants afghans sont arrivés au Canada.

Les arrivées comprennent des réfugiés approuvés dans le cadre du programme d'immigration spécial pour les Afghans qui ont aidé le gouvernement du Canada, des réfugiés parrainés par le secteur privé et des réfugiés recommandés par les États-Unis, Front Line Defenders et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les Canadiens ont joué un rôle actif en accueillant les réfugiés afghans dans leurs communautés. Depuis août 2021, les Canadiens ont donné plus de 1 million de dollars, fait don de plus de 200 000 biens - y compris des jouets pour enfants, des vêtements et des produits de soins personnels - et ouvert leur porte en faisant plus de 5 000 offres d'hébergement temporaire. La Calgary Catholic Immigration Society (CCIS), un fournisseur de services du Programme d'aide à la réinstallation (FS PAR) à Calgary, coordonne les bénévoles et les dons au nom des 34 FS PAR au Canada qui accueillent des réfugiés afghans dans leurs communautés.

Voici quelques exemples des nombreux gestes de charité posés :

L'Afghan Network for Social Services, un organisme à but non lucratif de Toronto , a fait don de 62 paniers-cadeaux pour enfants et de 200 articles de vêtements pour enfants à Polycultural Immigrant and Community Services.

, a fait don de 62 paniers-cadeaux pour enfants et de 200 articles de vêtements pour enfants à Polycultural Immigrant and Community Services. En apprenant l'arrivée d'Afghans, les gens de Terre-Neuve-et- Labrador se sont montrés généreux et ont fait don de vêtements, d'articles ménagers et de cartes-cadeaux à l'Association for New Canadians. En y ajoutant les dons des entreprises, la valeur totale des dons reçus jusqu'à présent dépasse 100 000 $.

La réinstallation des réfugiés afghans est une initiative pancanadienne. Les personnes et les entreprises qui souhaitent participer en agissant comme bénévoles, en faisant des dons, en parrainant des réfugiés ou en soutenant les efforts de réinstallation en général peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les Canadiens peuvent aider.

Citations

« Ça fait chaud au cœur de voir nos collectivités accueillir les réfugiés afghans. Au cours des derniers mois, des Canadiens de partout au pays ont offert un accueil chaleureux à certaines des personnes les plus vulnérables du monde. Leur générosité, qui s'exprime par des dons et du bénévolat, continue d'être absolument remarquable. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Depuis 40 ans, la CCIS est honorée de jouer un rôle dans l'engagement du Canada à aider plus d'un million de réfugiés et de les voir devenir des membres contribuant à leurs communautés et des Canadiens fiers. Étant moi-même arrivé dans ce pays en tant que réfugié, je comprends la gratitude et l'appréciation que ressentent de nombreux Afghans et autres réfugiés à l'égard de la générosité et de la gentillesse des Canadiens. »

- Fariborz Birjandian, président-directeur général, CCIS

Faits en bref

La CCIS a établi un comité directeur national pour les Afghans, qui est composé de représentants de fournisseurs de services de partout au pays. Ce comité aide à assurer une expérience d'intégration sécuritaire et efficace pour les arrivants afghans.

L'Association for New Canadians est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre des services de réinstallation et d'intégration aux immigrants et aux réfugiés de leurs 8 bureaux à Terre-Neuve-et- Labrador .

. Polycultural Immigrant and Community Services est un FS PAR qui dessert les communautés dans plus de 40 langues par l'entremise de ses 5 emplacements dans la région métropolitaine de Toronto et de Peel. Elle a coordonné des services aux points d'entrée pour les arrivants afghans à Toronto en transit vers leurs destinations.

et de Peel. Elle a coordonné des services aux points d'entrée pour les arrivants afghans à en transit vers leurs destinations. L'Afghan Network for Social Services Foundation a été établie par une équipe de professionnels afghans à Toronto , en 2017. Elle offre soutien et aide aux nouveaux arrivants de divers milieux, ainsi que des services sociaux aux communautés.

