OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - L'obtention de la citoyenneté canadienne est un moment extraordinaire qui marque la dernière étape du parcours d'immigration. Chaque année, nous célébrons la Semaine de la citoyenneté, qui est une occasion de célébrer les nouveaux citoyens et tout ce que signifie le fait d'être Canadien, à savoir notre diversité, notre histoire et notre culture.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a donné le coup d'envoi à la Semaine de la citoyenneté, qui a lieu du 22 au 28 mai 2023. Il soulignera l'occasion en assistant à des cérémonies de citoyenneté d'un océan à l'autre, à Halifax (Nouvelle-Écosse) et à Vancouver (Colombie-Britannique). À l'échelle du pays, le Canada accueillera des milliers de nouveaux Canadiens.

Les cérémonies de citoyenneté sont une expérience riche en émotions et importante pour toutes les personnes qui ont la chance d'y participer. C'est l'occasion de voir de nouveaux Canadiens atteindre cet important jalon et de réfléchir à l'importance de la citoyenneté, des droits qu'elle confère et des responsabilités qui y sont liées. La citoyenneté est un engagement envers le Canada et tous les Canadiens.

Tout le monde au Canada est invité à célébrer la Semaine de la citoyenneté en assistant à des cérémonies de citoyenneté qui ont lieu cette semaine partout au pays. Les Canadiens peuvent se joindre à la webdiffusion de Halifax le 24 mai ou assister en personne à une cérémonie qui est ouverte au public.

Dans le cadre de ses efforts visant à moderniser ses services, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a réalisé de grands progrès au chapitre de la citoyenneté grâce à des examens en ligne, à des cérémonies de citoyenneté virtuelles et à un outil de suivi des demandes en ligne qui aide les clients à se tenir au courant de l'évolution de leur dossier.

Le Canada est fier d'avoir dépassé ses objectifs en matière de citoyenneté l'année dernière en accueillant près de 364 000 nouveaux citoyens canadiens. Nous avons déjà accueilli 85 000 nouveaux Canadiens au cours des trois premiers mois de cette année et nous avons hâte d'en accueillir des milliers d'autres au cours des prochains mois.

Citation

« C'est un grand honneur pour moi de participer à l'accueil de nouveaux membres dans la famille canadienne. En fait, c'est l'un des meilleurs aspects de mon travail. Cette semaine a été l'occasion de réfléchir à tout ce que signifie le fait d'être Canadien--la liberté de vivre en étant fidèle à sa véritable identité, les liens avec notre monde naturel et la possibilité de réaliser son plein potentiel, quelles que soient nos origines. Chaque jour, je suis reconnaissant d'être Canadien, et j'encourage tout le monde à réfléchir à ce que signifie pour eux le fait d'être Canadien. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

La cérémonie de citoyenneté est la dernière étape à franchir pour l'obtention de la citoyenneté canadienne. Pendant la cérémonie, les participants acceptent les droits et les responsabilités liés à la citoyenneté canadienne en prêtant le serment de citoyenneté, habituellement devant un juge de la citoyenneté.

L'histoire des peuples autochtones au Canada est riche et diversifiée. Les histoires des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont essentielles à l'histoire du Canada, et les peuples autochtones continueront de jouer un rôle important dans l'avenir du Canada. En juin 2021, le serment de citoyenneté a été modifié pour reconnaître les droits ancestraux et issus de traités.

L'outil de suivi des demandes de citoyenneté a été lancé en mai 2021 pour aider les clients à se tenir au courant de l'état de leur demande de citoyenneté et des étapes suivantes requises.

IRCC a lancé des processus de demande en ligne pour certains clients qui souhaitent présenter une demande de citoyenneté, de preuve de citoyenneté ou de recherche dans les dossiers de citoyenneté.

Entre le 26 novembre 2020, date du lancement de la nouvelle plateforme d'examen, et le 31 mars 2023, près de 546 000 personnes ont passé leur examen de citoyenneté en ligne. Chaque semaine, IRCC peut inviter plus de 5 000 demandeurs à passer l'examen.

Entre le 1 er avril 2022 et le 31 mars 2023, en moyenne près de 30 000 personnes ont prêté le serment de citoyenneté chaque mois, nombre supérieur à celui d'avant la pandémie de COVID-19.

Il y a environ 100 cérémonies de citoyenneté prévues qui permettront d'accueillir près de 13 000 nouveaux Canadiens pendant la Semaine de la citoyenneté de cette année.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]