OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli au total 12 160 réfugiés afghans, et d'autres arrivent chaque semaine.

À l'occasion de la Semaine nationale de l'action bénévole, nous reconnaissons l'incidence profonde des efforts de bénévolat des Canadiens à l'égard des nouveaux arrivants et de leur bien-être. Le thème de cette année est « Le bénévolat est l'empathie en action » et chaque jour, d'innombrables personnes et entreprises font preuve d'empathie en accueillant des réfugiés dans leurs communautés. Grâce à de petits et grands dons, ils ont aidé les réfugiés afghans à se sentir chez eux :

Qumers Wejdan, un avocat afghan de Toronto , en Ontario , a organisé une campagne de réinstallation des réfugiés afghans, en collaboration avec Children Without Borders et la Canadian-Afghan Lawyers Association. La collecte de fonds a dépassé son objectif initial de 25 000 $ et a permis de recueillir plus de 40 000 $. Les fonds ont aidé à payer des billets d'avion, des médicaments, de la nourriture et des fournitures de base.





Le Canada a une longue tradition de dons de bienfaisance. Les dons locaux et communautaires aident à créer des liens sociaux et donnent un objectif commun.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés afghans sont disponibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

« Comme tout nouvel arrivant, les réfugiés afghans ont besoin de soutien pour se réinstaller dans leurs nouvelles communautés. Il est réconfortant de voir les personnes et les entreprises jouer un rôle essentiel dans leur intégration en leur donnant du temps, des talents et des fonds, et je félicite les communautés de partout au Canada pour leur participation de toutes les façons possibles. La contribution importante des bénévoles à notre pays est inspirante. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

L'Association for New Canadians est un organisme communautaire sans but lucratif qui offre des services de réinstallation et d'intégration aux immigrants et aux réfugiés par l'entremise de huit emplacements à Terre-Neuve-et- Labrador .





. Polycultural Immigrant and Community Services est un fournisseur de services Programme d'aide à la réinstallation qui dessert les communautés dans plus de 40 langues par l'entremise de ses cinq emplacements dans la région métropolitaine de Toronto et de Peel. Elle a coordonné des services aux points d'entrée pour les arrivants afghans à Toronto avant que ces derniers ne se rendent à leurs destinations finales.





et de Peel. Elle a coordonné des services aux points d'entrée pour les arrivants afghans à avant que ces derniers ne se rendent à leurs destinations finales. Le CCIS a une liste de près de 7 000 volontaires qui ont offert d'aider les réfugiés afghans à s'installer dans leurs nouvelles communautés.





Cette semaine, près de 300 réfugiés afghans parrainés par le secteur privé sont arrivés à Toronto .

