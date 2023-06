GATINEAU, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - La délivrance des passeports et le délai de traitement des demandes sont revenus aux niveaux qui existaient avant la pandémie; il n'y a pas d'arriérés, et Service Canada dépasse même sa norme de service pour la plupart des demandes. Bien que la perturbation du travail dans la fonction publique ce printemps ait eu une incidence mineure sur les activités de traitement des demandes de passeport, tous les retards ont rapidement été comblés. Service Canada est de nouveau en mesure de délivrer presque tous les passeports dans les délais cibles de 10 et de 20 jours, respectivement : de fait, environ 98 % des passeports sont délivrés conformément aux normes de service, quelle que soit la méthode de réception des demandes.

Le personnel du Programme de passeport a continué d'améliorer les services offerts au cours des derniers mois, et il est prêt à gérer la première vague des demandes de renouvellement des passeports d'une durée de validité de 10 ans, qui ont commencé à être délivrés en juillet 2013.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé que sept nouveaux sites de services de passeport à travers le pays offrent le traitement des demandes dans les 10 jours :

Suite à la mise à niveau de ces sites, Service Canada compte maintenant 20 Centres Service Canada où les Canadiens peuvent soumettre une demande et recevoir leur passeport par la poste dans un délai de 10 jours ouvrables (ce qui exclut toutefois le temps de livraison par la poste). Cela permet aux Canadiens d'obtenir des services plus près de chez eux et contribue à réduire les temps d'attente aux bureaux des passeports. Les Canadiens qui ont besoin d'obtenir leur passeport dans un délai de moins de 10 jours ouvrables doivent se rendre à un bureau des passeports qui offre un service de retrait express ou urgent, et ils doivent payer les frais associés à ce type de service accéléré.

De plus, depuis déjà plusieurs mois, les Canadiens peuvent obtenir des mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, au sujet du traitement de leurs demandes au moyen du Vérificateur de l'état d'une demande de passeport , ce qui a eu comme effet de réduire les temps d'attente lorsque l'on communique avec le Centre d'appels du Programme de passeport. Depuis le lancement de ce service, le 21 mars 2023, il y a eu plus de 702 000 visites sur le site Web du Vérificateur. Pour avoir accès à cet outil, les Canadiens doivent fournir une adresse de courriel dans leur demande.

« Service Canada continue de travailler sans relâche pour améliorer la qualité du service, l'accessibilité et la rapidité du Programme de passeport. L'élimination de l'arriéré de traitement des demandes, l'offre de services de traitement en 10 jours dans plus de sites, la création d'un service de vérification de l'état des demandes de passeport en ligne et le déploiement d'un outil de renouvellement des passeports en ligne sont autant de moyens grâce auxquels Service Canada permet aux Canadiens d'obtenir leur passeport lorsqu'ils en ont besoin. Nous continuerons de prendre les mesures nécessaires pour moderniser le système du passeport et d'offrir le service que les Canadiens méritent. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

D'avril 2022 à mars 2023, le gouvernement du Canada a délivré 3 346 223 passeports.

a délivré 3 346 223 passeports. On s'attend à délivrer entre 4,3 millions et 4,9 millions de passeports durant l'exercice 2023-2024.

Depuis le 1 er avril 2023, le gouvernement du Canada a délivré 745 401 passeports.

avril 2023, le gouvernement du a délivré 745 401 passeports. Depuis le 15 août 2022, les 20 Centres Service Canada qui offrent des services de passeports en 10 jours ont traité plus de 103 000 demandes de passeport.

Le 24 janvier 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que le Programme de passeport avait repris le cours normal de ses activités , à la suite de difficultés importantes causées par la COVID-19, puis exacerbées par l'évolution de cette pandémie.

a annoncé que le Programme de passeport avait , à la suite de difficultés importantes causées par la COVID-19, puis exacerbées par l'évolution de cette pandémie. Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne, et toutes les données sont mises à jour chaque semaine.

