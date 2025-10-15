Les auxiliaires aux services de santé et sociaux du réseau public : une affaire de cœur!

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - À l'aube du dépôt de la nouvelle politique nationale de soutien à domicile (SAD), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) lance dès aujourd'hui une campagne visant à valoriser le métier d'auxiliaires aux services de santé et sociaux (ASSS) et à rappeler son importance au sein du réseau public.

Les ASSS travaillent dans les CSLC et sont des professionnelles des soins et des services à domicile, un métier qui exige des compétences et des qualifications spécifiques. Elles travaillent au sein d'équipes multidisciplinaires, ce qui permet d'offrir des soins intégrés, continus, sécuritaires et adaptés à l'évolution de l'état de l'usager. Parmi les particularités du rôle des ASSS du réseau public, nommons celle qui, grâce à la Loi 90, leur permet de réaliser des actes auparavant réservés aux infirmières. Cette reconnaissance, qui exige rigueur et formation continue, confirme leur rôle essentiel pour la continuité des soins. La profession d'ASSS est actuellement compromise en raison du laisser-aller du gouvernement qui accueille à bras ouvert des entreprises privées dans le domaine des soins, dont des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD). Celles-ci dispensent des soins plus coûteux pour les usagers, prodigués par des personnes moins bien qualifiées. La trop courte formation que reçoit le personnel du privé, et le fait qu'elles ne disposent pas de toutes les ressources disponibles dans le public augmentent le niveau de risque pour les usagers.

« Les auxiliaires du réseau public détiennent une formation d'une durée entre 700 et 870 heures, où la santé, la sécurité et la qualité des soins sont au cœur des apprentissages, souligne Guillaume Clavette, représentant de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et métiers à la FSSS-CSN. En choisissant de prioriser du personnel moins bien formé, on se dirige de plein fouet vers une déqualification du métier, alors que les ASSS devraient plutôt être considérées comme une solution au désengorgement de nos urgences. »

La privatisation des soins à domicile : un risque énorme pour les usagers

La FSSS-CSN réitère donc l'importance d'investir massivement dans le soutien à domicile public et de reconnaître le rôle central que jouent les ASSS, tout en rappelant les risques associés à la privatisation. Une récente étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) abonde dans le même sens : le sous-financement public des services, la privatisation et l'application de méthodes de gestion importées du secteur privé ont détérioré les conditions de travail et la qualité des services offerts.

« Le travail des ASSS est bien plus que du travail à la chaîne, rappelle Carole Duperré, vice-présidente responsable du secteur public à la FSSS-CSN. Leur mission première est de soutenir et d'accompagner tant des personnes âgées que d'autres avec des incapacités physiques, psychologiques ou sociales. Il est impératif que le gouvernement considère davantage les besoins de la population plutôt que de prendre des décisions inhumaines qui compromettent la santé et la dignité des gens. »

« Avant de soumettre sa prochaine politique, la nouvelle ministre responsable des Aînés doit sérieusement se questionner sur la plus-value de dispenser ces services par des entreprises privées, souligne Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN. Le sous-financement des soins à domicile sera éventuellement source de coûts supplémentaires pour l'État, ainsi que pour l'ensemble de la population, tout en affectant l'efficacité globale de tout le système de santé et services sociaux. »

