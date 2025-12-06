AVIS AUX MÉDIAS - Un an de grève chez Renaud-Bray : les syndicats CSN manifestent leur appui
06 déc, 2025, 06:00 ET
QUÉBEC, le 6 déc. 2025 /CNW/ - Une manifestation aura lieu samedi midi en appui aux travailleuses et travailleurs de Renaud-Bray, qui soulignent aujourd'hui même un an de grève générale illimitée. Un an à se buter à l'intransigeance du groupe Renaud-Bray, qui persiste à offrir un salaire de 15 sous supérieur au salaire minimum.
Plusieurs syndicats CSN seront présents pour témoigner leur appui aux grévistes ce midi et prendront la parole.
QUOI :
Manifestation de solidarité envers les grévistes de Renaud-Bray
QUI :
Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches
Jimmy Demers, président du syndicat
Nancy Mathieu, secrétaire-générale de la Fédération du commerce-CSN
QUAND :
samedi 6 décembre de 11 h à 13 h
OÙ :
devant Place Laurier, sur avenue Jean-De Quen
À propos
La convention collective des 60 employé-es des librairies Renaud-Bray de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale est échue depuis le 31 décembre 2023. Depuis le début de la négociation, en novembre 2023, une vingtaine de rencontres ont eu lieu, dont 16 en présence d'une conciliatrice du ministère du Travail. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]
