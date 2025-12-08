Fonderie Horne : mobilisation syndicale à l'hôtel de ville

ROUYN-NORANDA, QC, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda-CSN accompagné d'autres syndicats régionaux ainsi que de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda seront présents ce soir à l'hôtel de ville pour défendre l'avenir de la seule fonderie de cuivre au Canada. L'objectif : éviter l'imposition d'une norme irréaliste qui entraînerait la fermeture de l'usine.

« Il nous faut une norme environnementale réaliste qui va atteindre des standards plus élevés que par le passé, tout en garantissant les emplois dans l'usine et ceux de plusieurs fournisseurs dans la région. Il est temps que cesse la menace de fermeture et que le gouvernement du Québec s'entende avec Glencore sur une solution durable », affirme le président du Syndicat de la mine Noranda-CSN, Shawn Smith.

Enjeu québécois

« Nous avons récemment interpellé le premier ministre Legault, responsable de la région d'Abitibi-Témiscamingue, pour qu'il établisse une cible d'émission d'arsenic atteignable, conciliant santé publique et maintien des emplois. Nous souhaitons le rencontrer rapidement afin de conclure ce dossier à l'avantage des travailleuses, des travailleurs et de la population de Rouyn-Noranda. Nous devons mettre fin à l'incertitude », ajoute la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Notons d'ailleurs que le premier ministre Legault serait possiblement en visite à Rouyn-Noranda dans les prochains jours.

Enjeu canadien

Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN rappelle : « Il est essentiel de préserver la production de cuivre au Canada, dans un marché mondial instable. C'est d'autant plus important que notre économie québécoise et canadienne doive procéder à l'électrification du transport et à la transition énergétique. »

Enjeu régional

« Les syndicats CSN de la région ont voté une résolution d'appui au syndicat de la fonderie et des représentants de certains autres syndicats sont venus à l'hôtel de ville ce soir. Il faut que ce dossier avance enfin », conclut le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN, Félix-Antoine Lafleur.

Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda (STMN-CSN) compte environ 400 membres et est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), laquelle rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec. La CSN compte 330 000 membres répartis dans 2 000 syndicats, 8 fédérations et 13 conseils centraux, dont le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN. La CSN œuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

