CAP St-Barnabé : une réorganisation avec d'importantes conséquences pour une cinquantaine de membres

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Les 200 membres du Syndicat des travailleuses et travailleuses en intervention communautaire - CSN, section CAP St-Barnabé, ont reçu un avis la semaine dernière les informant d'importants changements à venir dans l'aménagement de leurs heures et de leurs horaires. Dès décembre, ce sont 51 personnes qui verront leurs heures de travail diminuées, subissant à la fois une importante perte salariale et limitant l'accès à d'importants avantages pour certains. Une situation jugée déplorable par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), tant pour les membres qui vivront les conséquences de cette restructuration, que pour les usager-ères qui pourraient être confronté-es à de potentiels bris de services.

Cette triste annonce survient alors que la crise de l'itinérance atteint de tristes sommets, particulièrement dans la grande région métropolitaine, et après une importante semaine de grève dans le milieu communautaire un peu partout au Québec. La situation est d'autant plus inquiétante, à quelques semaines seulement avant la saison hivernale, période névralgique pour les personnes en situation d'itinérance.

« Ce n'est pas la première fois qu'on le dit : le système de financement des organismes communautaires n'est pas adéquat et ne leur permet pas de répondre à la demande, critique Lucie Longchamp, vice-présidente responsable des secteurs parapublic et privé à la FSSS-CSN. Les défis financiers auxquels ils font face et les conditions de travail de nos membres doivent impérativement changer si on veut se donner une réelle chance de faire la différence. »

« La crise de l'itinérance à Montréal est bien réelle et la liste des besoins ne fait que s'allonger, rappelle Bertrand Guibord, président du CCMM-CSN. Plus que jamais, les services qu'offrent les différents organismes communautaires sont indispensables. En sabrant dans les heures de travail, ce ne sont pas que les membres du syndicat qui en paieront le prix, mais la population tout entière qui devra assumer collectivement les conséquences d'une telle décision. »

La FSSS-CSN et le CCMM-CSN dénoncent également le manque de transparence de la part de l'organisme, qui a pris cette importante décision sans d'abord consulter le syndicat ni les membres au préalable. Pour les employé-es qui passeront du statut de temps plein à temps partiel, ils perdront non seulement des heures de travail et la rémunération associée, mais également leur accès aux assurances collectives. Des conséquences à ne pas négliger pour des travailleuses et des travailleurs qui se retrouvent parfois eux-mêmes dans des situations précaires.

« Nos membres font de leur mieux pour offrir les meilleurs services possibles aux personnes les plus vulnérables de notre société, mais ils se retrouvent eux aussi confrontés à de l'insécurité alimentaire et à des difficultés budgétaires, précise Rosalie Bezeau-Faucher, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleuses en intervention communautaire - CSN. Faute de salaires adéquats et sans semaines de travail complètes, on risque davantage d'amplifier le bassin de gens dans le besoin que de préserver l'offre de services des organismes. »

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux et services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes, répartis dans plus de 250 syndicats se trouvant sur l'ensemble du Québec.

À propos du CCMM-CSN

Le conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) rassemble tous les syndicats de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte près de 400 syndicats représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'activités, tels que la construction, la santé et les services sociaux, les communications, l'industrie manufacturière, les services publics et parapublics, l'éducation, le commerce, etc.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Éliane Bouchard-Genesse, conseillère à l'information, FSSS-CSN, 514-820-8156 | [email protected]