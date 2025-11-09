Avis aux médias - Des organismes dénoncent les critères de performance de la multinationale AlayaCare au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

MONTRÉAL, le 9 nov. 2025 /CNW/ - Des organismes du réseau de la santé et des services sociaux dénoncent l'automatisation et la déshumanisation des soins à domicile au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, en raison de l'utilisation d'AlayaCare, un logiciel de performance, mis au point par une multinationale.

Qui : Marjolaine Goudreau, co-fondatrice et présidente du Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des Formatrices en Social (RÉCIFS)





Isabelle Roy, présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal





Geneviève Lamarche, Coalition Solidarité Santé





Isabelle Audet, représentante des technicien.nes et des professionnel.les à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)





Térésa Muccari, représentante politique nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Nord-de-l'Île-de-Montréal





Patrick Vienneau, président de l'exécutif de l'APTS du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal





Pour information : Marjolaine Goudreau, co-fondatrice et présidente du Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des Formatrices en Social (RÉCIFS), 438 225-8574