Avis aux médias - Des organismes dénoncent les critères de performance de la multinationale AlayaCare au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Nouvelles fournies parFédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
09 nov, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 9 nov. 2025 /CNW/ - Des organismes du réseau de la santé et des services sociaux dénoncent l'automatisation et la déshumanisation des soins à domicile au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal, en raison de l'utilisation d'AlayaCare, un logiciel de performance, mis au point par une multinationale.
Aide-mémoire :
Quoi :
Point de presse
Qui :
Marjolaine Goudreau, co-fondatrice et présidente du Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des Formatrices en Social (RÉCIFS)
Isabelle Roy, présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Geneviève Lamarche, Coalition Solidarité Santé
Isabelle Audet, représentante des technicien.nes et des professionnel.les à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
Térésa Muccari, représentante politique nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Nord-de-l'Île-de-Montréal
Patrick Vienneau, président de l'exécutif de l'APTS du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Haroun Bouazzi, député de la circonscription de Maurice-Richard
Quand :
10 novembre à 9 h 30
Où :
En virtuel sur la plateforme Zoom :
SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)
Pour information : Marjolaine Goudreau, co-fondatrice et présidente du Regroupement, Échanges, Concertation des Intervenantes et des Formatrices en Social (RÉCIFS), 438 225-8574
