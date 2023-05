TSAWWASSEN, BC, le 18 mai 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est résolue à protéger notre pays et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux pour empêcher la contrebande de drogues illicites à nos frontières.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui la saisie de 140 kilogrammes de méthamphétamine à l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen, en Colombie-Britannique. La cargaison a été repérée grâce à des renseignements fournis par la police et le service des douanes de la Nouvelle-Zélande.

Le 30 mars 2023, des agents de l'ASFC ont examiné un conteneur qui devait être exporté et dont on pensait qu'il était destiné à la Nouvelle-Zélande. Avec l'aide du Service des chiens détecteurs du district de l'agglomération de Vancouver, les agents ont découvert dans la machine une substance blanche ressemblant à des cristaux, qui a été testée et qui a été testée et a donné un résultat positif pour la méthamphétamine.

Plusieurs unités de l'ASFC, dont des équipes du district de l'agglomération de Vancouver, des opérations commerciales maritimes du district de l'agglomération de Vancouver et de la section du renseignement de la région du Pacifique, ont collaboré avec la police et le service des douanes de Nouvelle-Zélande pour mener à bien cette interception.

L'enquête a été confiée à la Gendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique.

Citations

« La sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. Je tiens à remercier les agents dévoués de l'ASFC, ainsi que leurs collègues de la police et des douanes néo-zélandaises, pour l'excellent travail qu'ils ont accompli en empêchant l'entrée de stupéfiants dangereux dans le pays. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« Je suis fière du dévouement et du travail acharné de nos agents en partenariat avec la police et le service des douanes de la Nouvelle-Zélande. Cette saisie est un excellent exemple de la façon dont l'ASFC collabore avec les organismes internationaux d'application de la loi pour perturber les activités criminelles à nos frontières. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, région Pacifique, ASFC

« La police et le service des douanes néo-zélandais sont heureux d'avoir contribué à la saisie de méthamphétamine au Canada et d'avoir empêché son exportation. Le risque de criminalité transnationale organisée nous concerne tous. Ce résultat souligne l'importance d'échanger des informations avec les partenaires internationaux pour prévenir la criminalité transfrontalière. »

- Bruce Berry, directeur renseignement du service des douanes néo-zélandais, et Tom Gollan, inspecteur-détective de la police néo-zélandaise

Faits en bref

La section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité des Canadiens.





De 2018 à 2022, la région du Pacifique de l'ASFC a été responsable de 653 saisies de méthamphétamine, pour un total d'environ 2 038 kilogrammes.





l'ASFC a été responsable de 653 saisies de méthamphétamine, pour un total d'environ 2 038 kilogrammes. Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, consultez le site des saisies effectuées par l'ASFC.





Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

