GATINEAU, QC, le 13 août 2021 /CNW/ - Partout au Canada, les aînés plus âgés subissent des pressions financières plus élevées. À mesure qu'ils vieillissent, ils ont généralement de plus faibles revenus et ont souvent des frais de soins de santé plus élevés. Ils sont également plus susceptibles d'être incapables de travailler, d'avoir une invalidité ou d'être veufs.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, Deb Schulte, a souligné que les aînés les plus âgés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) en juin 2021 et nés au plus tard le 30 juin 1947 recevront un paiement unique imposable de 500 $ la semaine prochaine, sans avoir à présenter une demande. Les aînés plus âgés qui vivent au Canada ou qui reçoivent leur pension par dépôt direct recevront automatiquement le paiement la semaine prochaine. Il faut s'attendre à des retards pour les chèques envoyés à l'extérieur du Canada.

Le paiement unique procurera un soutien immédiat avant l'augmentation de 10 % de la pension de la SV pour les aînés de 75 ans et plus qui entrera en vigueur en juillet 2022. Grâce à l'augmentation de 10 %, les retraités touchant la prestation intégrale recevront un montant supplémentaire de 766 $ la première année. Il s'agit de la première augmentation permanente de la pension de la SV depuis 1973, mis à part les modifications correspondant à l'inflation.

Ces mesures s'inscrivent dans un ensemble d'initiatives visant à soutenir la sécurité financière des aînés : rétablissement de l'âge d'admissibilité à la pension de la SV et au SRG à 65 ans; renforcement du Régime de pensions du Canada pour les futurs retraités; augmentation du SRG pour les aînés vivant seuls; augmentation de l'exemption des gains aux fins du SRG et réduction de l'impôt sur le revenu pour tous les Canadiens.

« Le gouvernement du Canada offre plus d'aide aux aînés plus âgés pour faire face aux coûts plus élevés. Le paiement unique et l'augmentation de la pension de la SV pour les aînés de 75 ans et plus amélioreront leur sécurité financière et aideront à offrir la tranquillité d'esprit à tous les Canadiens lorsqu'ils planifient leur retraite. »

La ministre des Aînés, Deb Schulte

Ce paiement unique est imposable, mais ne fait pas partie du calcul du revenu pour le Supplément de revenu garanti (SRG), ce qui signifie qu'il n'aura aucune incidence sur le calcul du SRG pour les années futures.

Un feuillet d'impôt distinct sera émis pour ce paiement et les bénéficiaires devront déclarer le montant lorsqu'ils produiront leur déclaration de revenus et de prestations.

Les aînés admissibles recevront le paiement unique, peu importe leur revenu, qu'ils reçoivent ou non le SRG.

À l'heure actuelle, 98 % des bénéficiaires de la SV reçoivent leur pension par dépôt direct.

Ce versement profitera à 3,3 millions d'aînés admissibles à la pension de la SV en juin 2021; 56 % d'entre eux sont des femmes.

Le gouvernement du Canada a pris plusieurs mesures pour soutenir les aînés :

a pris plusieurs mesures pour soutenir les aînés : Hausse du Supplément de revenu garanti pour près de 900 000 aînés à faible revenu vivant seuls, ce qui a permis de sortir environ 57 000 aînés de la pauvreté;



Rétablissement de l'âge d'admissibilité aux prestations de la SV et du SRG à 65 ans, ce qui accroît la sécurité de la retraite des futurs aînés canadiens;



Bonification de l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti pour les travailleurs âgés à faible revenu, afin de les aider à conserver une plus grande part de leurs prestations;



Réduction de l'impôt sur le revenu grâce à l'augmentation du montant personnel de base. Lorsque ces augmentations auront entièrement été mises en œuvre, en 2023, 4,3 millions d'aînés en bénéficieront et 465 000 d'entre eux verront leur impôt fédéral sur le revenu réduit à zéro. Chaque année, les personnes vivant seules économiseront près de 300 $ et les couples, près de 600 $.



La prestation annuelle maximale du Régime de pensions du Canada a été accrue d'environ 50 % pour les futurs retraités, ce qui réduit considérablement le risque de ne pas épargner suffisamment pour la retraite. Des améliorations semblables ont été apportées au Régime de rentes du Québec.

a été accrue d'environ 50 % pour les futurs retraités, ce qui réduit considérablement le risque de ne pas épargner suffisamment pour la retraite. Des améliorations semblables ont été apportées au Régime de rentes du Québec.

Des paiements ponctuels non imposables ont été émis pour aider les aînés à faire face aux coûts supplémentaires pendant la pandémie; cela représente plus de 1 500 $ pour un couple à faible revenu. En avril 2020, plus de quatre millions d'aînés à revenu faible ou moyen ont reçu un supplément au crédit pour la TPS d'une valeur moyenne de 375 $ pour les aînés vivant seuls et de 510 $ pour les couples âgés. En juillet 2020, le gouvernement a versé un paiement unique non imposable de 300 $ à 6,7 millions d'aînés admissibles à la SV et de 200 $ à 2,2 millions d'aînés admissibles au SRG.

