Les agressions sexuelles sur un mineur, c'est majeur. - Une campagne pour sensibiliser aux conséquences des agressions sexuelles sur les mineurs

QUÉBEC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce la rediffusion d'une campagne de sensibilisation en matière d'agressions sexuelles chez les mineurs.

Selon les données du ministère de la Sécurité publique de 20221, au Québec, 89,2 % des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes ou des filles. Les auteurs présumés sont principalement des hommes (96,1 %) et la vaste majorité d'entre eux sont connus des personnes victimes (81,4 %). Toujours selon ces données, 47,6 % des personnes victimes sont âgées de moins de 18 ans. La violence sexuelle est inacceptable dans une société que nous souhaitons égalitaire et exempte de violence.

Cette campagne poursuit l'objectif de sensibiliser la population adulte québécoise aux multiples formes que peut prendre une agression sexuelle sur une personne mineure et aux conséquences qu'elle peut avoir sur sa vie.

Les différents messages de cette campagne invitent la population québécoise à porter attention aux signes pouvant indiquer qu'une personne mineure a subi une agression sexuelle et à aller chercher de l'aide pour soutenir la victime. Rappelons que plusieurs ressources d'aide existent, dont l'organisme Info-aide violence sexuelle, vers lequel la campagne dirige la population. Cet organisme offre son assistance aux victimes et à leur entourage ayant besoin d'écoute, d'information, de soutien et de références.

Deux vidéos seront remises en ondes à la télévision et sur différentes plateformes Web du 9 décembre au 5 janvier :

Un message audio et des bannières animées circuleront parallèlement à la radio ainsi que sur le Web et les médias sociaux.

_________________ 1 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (2024). Criminalité au Québec -- Infractions

sexuelles en 2022, Québec, 50 p. [https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/securite-publique/publications/statistiques-criminalite-quebec].

Citation :

« La violence sexuelle est encore taboue et certaines de ses formes demeurent méconnues. Elle continue cependant de faire de trop nombreuses victimes, particulièrement chez les femmes et les filles. Peu importe la forme qu'elle prend, une agression sexuelle peut entraîner de sérieuses conséquences dans la vie des victimes. Cette campagne vise à encourager la population à être à l'écoute des jeunes filles et garçons et à l'affût des signaux d'alarme. Des ressources d'aide existent pour soutenir les victimes et leur entourage. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le Secrétariat à la condition féminine coordonne l'action gouvernementale de lutte contre la violence conjugale et la violence sexuelle, incluant l'agression sexuelle, l'exploitation et le harcèlement sexuel;

Cette campagne s'inscrit dans la Stratégie intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027.

Définition gouvernementale de l'agression sexuelle :

Une agression sexuelle est un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne.

Lien connexe :

Pour du soutien ou de l'information, contactez Info-aide violence sexuelle, 24/7, partout au Québec : 1 888 933-9007.

SOURCE Secrétariat à la condition féminine

