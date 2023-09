VANCOUVER, BC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est déterminée à empêcher les drogues d'atteindre nos collectivités. Le mois dernier, les agents de l'ASFC du district de Metro Vancouver ont saisi 196 kg d'opium cachés dans des conteneurs d'expédition entrant au pays.

Le 15 août 2023, les agents des services frontaliers (ASF) et une équipe du Service des chiens détecteurs de l'installation d'examen des conteneurs de Burnaby ont découvert 150 kg d'opium dissimulés dans la structure intérieure d'une pièce de machinerie en acier. L'envoi a été désigné pour être examiné par le Centre national de ciblage, une unité de l'ASFC fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est responsable des analyses de ciblage et des évaluations des risques avant l'arrivée pour tous les passagers et toutes les marchandises commerciales entrant au Canada.

De plus, le 28 août 2023, les ASF et une équipe du Service des chiens détecteurs à l'installation d'examen des conteneurs de Tsawwassen ont saisi 46 kg supplémentaires d'opium, qui ont été trouvés à l'intérieur d'un meuble.

Les deux saisies ont été envoyées à la Gendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique aux fins d'enquête.

Citation

« Notre Agence est fière d'avoir empêché près de 200 kg d'opium d'entrer au Canada. Ces saisies démontrent la vigilance et les capacités de détection de nos ASF, ainsi que le rôle important de nos opérations de renseignement pour empêcher ces drogues nocives d'entrer dans nos collectivités ».

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Faits en bref

Les opérations maritimes de l'ASFC dans la région métropolitaine de Vancouver jouent un rôle important dans la lutte contre la contrebande et la facilitation de la libre circulation des échanges commerciaux légitimes dans la région du Pacifique. Les ASF se sont engagés à assurer la sécurité des collectivités canadiennes en dédouanant et en examinant les marchandises commerciales maritimes qui arrivent par conteneur ou par navire.

jouent un rôle important dans la lutte contre la contrebande et la facilitation de la libre circulation des échanges commerciaux légitimes dans la région du Pacifique. Les ASF se sont engagés à assurer la sécurité des collectivités canadiennes en dédouanant et en examinant les marchandises commerciales maritimes qui arrivent par conteneur ou par navire. La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans la détermination des risques liés à la frontière ainsi que dans la protection de la sécurité et de la sûreté de la population canadienne. Les activités de renseignement sont menées pour identifier les personnes et les entités, qui présentent un intérêt pour l'ASFC en ce qui concerne le crime organisé, la contrebande de drogues et d'autres violations de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , ainsi que pour mener des enquêtes et des poursuites à leur égard.

l'ASFC Pour obtenir les dernières statistiques sur les saisies, consultez la page Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

Si vous avez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez contacter la ligne sans frais de surveillance des frontières de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Twitter @FrontièreCanPAC

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Personne-ressource : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945