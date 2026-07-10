Négociation coordonnée des RPA - Une entente de principe adoptée dans deux résidences de la région de Québec

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - À l'issue d'une assemblée générale, les travailleuses et les travailleurs des résidences privées pour aîné-es (RPA) La Roseraie et Le Manoir Manrèse et Pavillon Murray, appartenant toutes deux au groupe Cogir, ont adopté leur entente de principe. Plus de 120 salarié-es réalisent ainsi d'importantes avancées dans leurs conditions de travail, notamment grâce aux gains obtenus dans le cadre de la négociation coordonnée.

Parmi les principaux gains, notons une hausse salariale de 16,5 % sur quatre ans, une amélioration du régime de retraite ainsi que diverses bonifications à la convention collective.

Rappelons que, le 11 juin dernier, des avis de grève avaient été déposés auprès de sept résidences privées pour aîné-es (RPA) visées par la négociation coordonnée de la CSN, dont cinq appartenant au groupe Cogir.

La négociation coordonnée de la CSN a par ailleurs enregistré d'importantes avancées au cours des dernières semaines, alors que 25 des 30 RPA participantes ont désormais conclu une entente de principe.

« Cette entente démontre qu'en se mobilisant et en négociant ensemble, les travailleuses et les travailleurs peuvent améliorer concrètement leurs conditions de travail. Ces gains constituent une reconnaissance du travail essentiel réalisé chaque jour auprès des personnes aînées », explique la porte-parole du secteur des RPA à la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN, Marlène Ross.

« Les travailleuses et les travailleurs peuvent être fiers du chemin parcouru. Cette entente reflète leur détermination et leur engagement à obtenir des conditions de travail à la hauteur de l'importance de leur rôle. Elle représente une avancée significative, tant pour le personnel que pour l'avenir de ces résidences », de conclure la vice-présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Mélanie Pelletier.

À propos de la négociation coordonnée des RPA de la CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es œuvrant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Nathalie Garceau, Service des communications de la CSN, 438 887-5608, [email protected]