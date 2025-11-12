MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des agents correctionnels canadiens (UCCO-SACC-CSN) exprime sa profonde inquiétude à la suite du dévoilement du budget fédéral la semaine dernière par le gouvernement Carney. En plus d'annoncer une réduction pouvant atteindre 15 % du budget opérationnel de Service correctionnel Canada (SCC) sur trois ans - soit des centaines de millions de dollars retranchés - le gouvernement propose de restructurer les régimes de retraite des employé-es fédéraux afin de « réaliser des économies », autrement dit, aux dépens des travailleuses et travailleurs.

Une réduction déguisée, imposée sans discussion

Ce que propose le gouvernement est clair : une restructuration du régime de pension qui limiterait le revenu de retraite à 70 % du salaire préretraite. « Nous venons à peine de conclure une ronde de négociations, et voilà que nos vis-à-vis tentent de nous faire avaler une réduction salariale déguisée pour nos retraités », dénonce le président d'UCCO-SACC-CSN, Frédérick Lebeau. « C'est un geste fait de mauvaise foi qui ne passera pas. Nous avons une entente avec le gouvernement et nous nous attendons à ce qu'elle soit respectée. »

Un budget pour plaire à Trump

À la lecture du budget, une chose saute aux yeux : le gouvernement Carney choisit d'investir là où c'est le plus visible, particulièrement aux yeux de notre voisin du Sud. « À quoi joue M. Carney exactement ? », questionne le premier vice-président de la CSN, François Enault. « Il veut dépenser des sommes colossales en armement et en sécurité frontalière, tout en demandant aux agentes et agents correctionnels d'encaisser des coupures pour financer sa diplomatie avec Trump. Nos membres travaillent fort et font partie intégrante du système de justice canadien. Ils méritent de bonnes retraites, pas d'être les victimes collatérales de la politique fédérale. »

