Les 31eˢ Francos donnent le coup d'envoi à l'été à Montréal

Le gouvernement du Canada appuie les Francofolies de Montréal

MONTRÉAL, le 14 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, ainsi que l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide aux Francos de Montréal.

Accordé par Patrimoine canadien dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, un appui de 175 000 dollars contribuera au rayonnement de la musique d'expression française. De plus, une somme de 15 000 dollars s'ajoute pour accueillir une délégation de diffuseurs internationaux en vue de soutenir la promotion des artistes canadiens dans toute la francophonie.

Pour sa part, DEC rappelle qu'une aide financière s'élevant à 975 000 dollars a été accordée au festival sur une période de trois ans, soit pour les années 2019, 2020 et 2021. Octroyé sous forme de contribution non remboursable par l'entremise du Programme de développement économique du Québec, l'appui vise à commercialiser et à promouvoir le festival sur les marchés internationaux pour attirer des touristes étrangers à Montréal ainsi qu'à développer de nouveaux produits.

« Quand Montréal vibre au rythme des Francos, c'est aussi une partie importante de notre histoire, de notre culture et de notre identité qui brille sur scène. Depuis maintenant 31 ans, les Francos font la preuve que la chanson d'expression française est bien vivante, qu'elle occupe une place de choix dans nos cœurs et qu'elle résonne aux quatre coins du monde. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« D'année en année, les Francos réussissent le pari de rassembler dans la métropole des festivaliers et des artistes de tous les horizons, unis par une seule et même passion : la musique francophone. Synonyme de découvertes et de renouveau, le festival propose une fois de plus une programmation riche et audacieuse qui fait la part belle aux jeunes talents de la francophonie d'ici et d'ailleurs. On ne dira jamais assez à quel point des rencontres comme celle-ci sont essentielles pour assurer la vitalité de notre scène culturelle, l'essor du tourisme local et la croissance de notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de s'associer à ce rendez-vous musical d'envergure. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« En investissant dans les Francos, une manifestation culturelle sans égale, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements. Ce rendez-vous génère d'importantes retombées économiques dans le Grand Montréal, en plus d'inviter les touristes à vivre cette effervescence incontournable qui fait rayonner la région au-delà de nos frontières. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Les Francofolies de Montréal sont présentées du 14 au 22 juin 2019 dans le Quartier des spectacles. Près d'un million de visiteurs assistent chaque année aux quelque 150 spectacles, dont 120 sont offerts gratuitement à l'extérieur.

Au programme sur la scène Bell (spectacles-événements sur la place des Festivals de 90 minutes tous les soirs à 21 h) : Ariane Moffatt, FouKi, Safia Nolin, Sans Pression, Vulgaires Machins, Émile Bilodeau, Les Négresses Vertes, 2Frères et, en clôture du festival, Koriass, entre autres.

Cette année, pour la neuvième fois, Les Rendez-vous Pros des Francos accueilleront plus de 200 professionnels. Des prestations de talents à découvrir, des apéros pour les professionnels accrédités et des ateliers sur des sujets d'actualité qui concernent l'industrie seront offerts.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Dans le cadre de Canada créatif - Une vision pour les industries créatives canadiennes et de la Stratégie d'exportation créative du gouvernement du Canada, le Fonds du Canada pour la présentation des arts offrira un soutien supplémentaire aux bénéficiaires du Fonds qui contribuent à un environnement favorable aux exportations culturelles canadiennes en faisant la promotion des artistes canadiens sur les marchés internationaux.

Le Programme de développement économique du Québec appuie le développement et la diversification économique des régions et les aide à saisir des occasions de développement économique porteuses pour l'avenir.

