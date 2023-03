Puzzle Dispositifs Médicaux, une entreprise cofondée et dirigée par une femme, obtient une aide financière de 300 000 $ de DEC afin d'augmenter sa productivité.

MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie‒Le Sud-Ouest‒Île-des-Sœurs et ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 300 000 $ à Puzzle Dispositifs Médicaux. Cet appui de DEC permettra à la PME de Montréal d'augmenter sa productivité et sa capacité de production grâce à l'acquisition d'équipement numérique et d'une salle blanche, et de sécuriser sa propriété intellectuelle.

Fondée en 2018 par de jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, Puzzle Dispositifs Médicaux (PDM) est une jeune pousse qui se spécialise dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux. Jade Doucet-Martineau, cofondatrice et PDG, est une jeune entrepreneure audacieuse. Avec les deux autres cofondateurs, elle a su bâtir une entreprise qui ne cesse de se distinguer en ayant notamment développé, en première mondiale, une pompe cardiaque percutanée pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avancée. La conception modulaire du dispositif permet une implantation percutanée moins invasive, sans avoir recours à la chirurgie à cœur ouvert.

Le rôle que jouent les femmes comme Jade Doucet-Martineau dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Partout au pays, les entrepreneurs participent à la vitalité économique de nos communautés en créant de bons emplois. L'annonce d'aujourd'hui pour Puzzle Dispositifs Médicaux est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les femmes entrepreneures et les entreprises innovantes de la métropole, conformément à notre plan de relance économique. Bravo à l'équipe de PDM pour ce projet porteur dans le domaine de la fabrication de matériel médical! »

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie‒Le Sud-Ouest‒Île-des-Sœurs et ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de nos femmes entrepreneures. Appuyer les Québécoises qui prennent le chemin de l'entrepreneuriat favorise une croissance inclusive de nos économies régionales et pave la voie de la prospérité future. Les PME comme Puzzle Dispositifs Médicaux sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés et je suis ravie du soutien de DEC au projet de cette entreprise en plein essor. Son succès et ses retombées contribueront à la vitalité économique de la grande région de Montréal. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Chez Puzzle Dispositifs Médicaux, nous croyons que chaque cœur mérite une chance de battre. Notre mission est de traiter les patients atteints d'insuffisance cardiaque grâce à un cœur artificiel révolutionnaire qui permet d'espérer une vie plus longue et plus en santé. Avec plus de 30 millions de personnes touchées par cette condition dans le monde, nous sommes déterminés à avoir un impact significatif dans la lutte contre l'insuffisance cardiaque. »

Jade Doucet-Martineau, cofondatrice et PDG, Puzzle Dispositifs Médicaux

Faits en bref

Les fonds annoncés aujourd'hui ont été consentis en vertu du programme Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC). Ce programme s'adresse aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.





et qui favoriseront une économie verte et résiliente. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces d'investissements totalisant plus de trois millions de dollars dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Ces annonces qui célèbrent le leadership au féminin auront lieu à travers la province jusqu'à la fin du mois de mars prochain.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

