Evol obtient une aide financière de près de 10 millions de dollars de DEC pour appuyer les entrepreneur·e·s québécois·e·s issu·e·s de la diversité.

QUÉBEC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'inclusion, la diversité et le développement durable contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui deux contributions financières totalisant 9 475 800 $ à Evol afin de soutenir les entrepreneur·e·s issu·e·s de groupes sous-représentés.

Evol est spécialisée dans le financement et l'accompagnement d'entreprises diversifiées et inclusives à travers le Québec. Sa présidente-directrice générale, Sévrine Labelle, est une dirigeante reconnue pour son leadership rassembleur. Au cours des six dernières années, elle a su contribuer au développement et au succès de l'organisation afin de soutenir davantage d'entrepreneur·e·s à travers la province.

Le soutien de DEC servira à financer deux projets. Une première contribution non remboursable de 4 475 800 $ permettra à l'organisme d'offrir un accompagnement soutenu et personnalisé à des entreprises appartenant à une clientèle issue de la diversité, dont celle des femmes, et ayant une composante de développement durable. Puis, une deuxième contribution remboursable de 5 000 000 $ sera versée dans une enveloppe de financement d'impact pour soutenir les entrepreneur·e·s issu·e·s des groupes sous-représentés de l'économie québécoise, par le biais de prêts, afin de faciliter leur accès au financement.

Le rôle que jouent les femmes comme Sévrine Labelle dans le développement économique du pays est inestimable. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« Nous continuons d'investir dans nos communautés en tenant compte des défis et des besoins qui leur sont propres. Cet engagement passe notamment par l'amélioration des perspectives économiques des groupes traditionnellement sous-représentés en entrepreneuriat, dont les femmes entrepreneures. À l'aide d'investissements stratégiques et ciblés comme ceux que j'annonce aujourd'hui, nous encourageons l'inclusion et la diversité. Je souhaite un franc succès à Evol dans la réalisation de ses projets. En terminant, je remercie Sévrine Labelle pour son implication remarquable au cours des dernières années et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à nos 25 ans d'expérience, nous avons la conviction, chez Evol, que le financement accompagné est un excellent outil d'aide à la réussite pour les entrepreneur·e·s. En contribuant à ces deux aspects de notre organisation, DEC nous permet d'appuyer encore plus d'entrepreneur·e·s issu·e·s de la grande diversité ayant ou désirant avoir un impact positif sur la société. Une fois de plus, le gouvernement fédéral démontre qu'il partage avec nous l'engagement de rendre notre économie plus inclusive, juste et durable. »

Sévrine Labelle, présidente-directrice générale, Evol

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) et du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Le FEC s'adresse quant à lui aux entreprises et aux organismes économiques pour les aider à préparer les économies locales à une croissance à long terme. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente. Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

