INTER FONCTION et Les Industries G.E. Gilbert, deux entreprises dirigées par des femmes, obtiennent près de 750 000 $ en aide financière de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'appui financier de DEC à INTER FONCTION LTÉE et aux Industries G.E. Gilbert inc. pour l'acquisition de nouveaux équipements qui contribueront à améliorer leur productivité. INTER FONCTION reçoit une contribution remboursable de 300 000 $ tandis que Les Industries G.E. Gilbert se voient accorder une contribution remboursable de 445 000 $. Ces investissements permettront aux deux PME de Sherbrooke de poursuivre leur expansion.

Fondée en 1990, INTER FONCTION est un fabricant de portes intérieures haut de gamme en aluminium et en verre. C'est en 2014 que Johanne Tousignant a fait l'acquisition de l'entreprise, avec son fils, Ian Tardif, et son conjoint, Sébastien Fournier. Ensemble, et avec un souci constant pour l'innovation, ils ont su mener l'entreprise à un autre niveau, et ce, malgré la pandémie. La présidente-directrice générale a à cœur le bien-être des 40 membres de son équipe, qu'elle considère comme une famille; elle souhaite leur offrir un climat de travail optimal pour qu'ils puissent s'épanouir et développer leurs compétences au maximum et ainsi, contribuer au succès de l'entreprise.

Fondée en 1975, l'entreprise Les Industries G.E Gilbert se spécialise dans l'usinage haute précision et la soudure de pièces en acier et en fonte destinées à de grands donneurs d'ordres des secteurs de l'électricité et des mines. Depuis l'acquisition de l'entreprise en 2010 par Pascale Leblond, G.E. Gilbert a connu une importante croissance. Cette dernière a su mener de main de maître deux projets d'agrandissement et plusieurs projets d'acquisition d'équipements qui ont permis à l'entreprise de croître et de passer de 17 employés à plus d'une cinquantaine, qui sont au cœur de ses préoccupations.

Le rôle que jouent les femmes comme Johanne Tousignant et Pascale Leblond dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement de notre gouvernement envers les PME des régions du Québec dirigées par des femmes. En aidant INTER FONCTION et Les Industries G.E. Gilbert à s'outiller et à rester à l'affût des nouvelles technologies, nous leur permettons de croître et de demeurer compétitives, créant et consolidant des emplois de qualité, ici, à Sherbrooke. Félicitations aux deux entreprises ainsi qu'à leurs dirigeantes qui contribuent à leur succès! »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de dirigeantes investies. Les PME comme INTER FONCTION et Les Industries G.E. Gilbert sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés. Je suis ravie du soutien de DEC au projet de croissance de ces deux entreprises en plein essor. Leur succès contribuera à la vitalité économique de Sherbrooke. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« C'est avec une grande fierté que nous pouvons compter sur l'apport de partenaires tel DEC pour poursuivre notre développement. C'est la deuxième fois que l'équipe de DEC est partie prenante de nos projets et qu'il nous fait confiance. C'est une marque de reconnaissance et un leitmotiv exceptionnel que d'investir dans le présent pour le futur. Car ÊTRE c'est rassembler le potentiel de chacun et chacune pour réaliser ce qui est irréalisable, seul. Au nom de mes deux co-actionnaires et en mon nom, je remercie DEC, les membres de notre équipe qui se dépassent chaque jour et tous ceux et celles qui ont confiance en nos projets. »

Johanne Tousignant, présidente-directrice générale, INTER FONCTION LTÉE

« Notre entreprise reste compétitive avec la modernisation de nos équipements et l'acquisition des dernières technologies. C'est grâce en partie à DEC que nous restons compétitifs et innovateurs. L'aide de DEC nous a permis d'acquérir un nouveau tour Integrex qui a une plus grande superficie d'usinage et une technologie à l'avant-garde qui permet une programmation faite par la machine à hauteur de 75 %. »

Pascale Leblond, présidente, Les Industries G.E. Gilbert

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

