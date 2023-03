Chambre à peinture A.G. et Industries UDACO, deux entreprises dirigées par des femmes, obtiennent plus de 300 000 $ en aides financières de DEC.

JOLIETTE, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'appui de DEC à Chambre à peinture A.G. inc. et à Industries UDACO ltée pour l'acquisition de nouveaux équipements de production numérique. Chambre à peinture A.G. reçoit une contribution remboursable de 200 000 $ tandis qu'Industries UDACO se voit accorder une contribution remboursable de 110 600 $. Ces investissements permettront aux deux PME de Joliette d'assurer leur croissance par l'amélioration de leur productivité.

Fondée en 1998, Chambre à peinture A.G. se spécialise dans la conception, la fabrication et l'installation de cabines de pulvérisation de tous genres, telles que des cabines industrielles et des salles de sablage, de mélange et de préparation. L'entreprise, qui se démarque par le développement de son expertise et de son offre de services variée, est codirigée depuis 2015 par Mélissa Gosselin, une gestionnaire aguerrie qui a su prendre en charge avec brio les départements du marketing et de la comptabilité.

Fondée en 1985, Industries UDACO se spécialise dans la fabrication et l'usinage de produits en acier sur mesure. Cette PME en pleine croissance est dirigée depuis près de 10 ans par Caroline Baril. Cette dernière s'est rapidement distinguée en se donnant comme mission de développer une entreprise structurée, moderne et dynamique, qui se soucie du bien-être de ses employés. Son projet d'aménagement d'une salle de sports directement dans l'usine en est un excellent exemple.

Le rôle que jouent les femmes comme Mélissa Gosselin et Caroline Baril dans le développement économique du pays est inestimable. Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars dernier, le gouvernement du Canada tient à mettre en lumière leur leadership et leur savoir-faire, qui sont essentiels pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus inclusive.

« Notre gouvernement s'est donné comme mission de soutenir la croissance des entreprises canadiennes et la diversification économique des communautés, et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel de dirigeantes investies. Les PME comme Chambre à peinture A.G. et Industries Udaco sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés. Je suis ravie du soutien de DEC au projet de croissance de ces deux entreprises en plein essor. Leur succès contribuera à la vitalité économique de Lanaudière. Bravo! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le soutien de DEC a été un véritable moteur pour passer à l'action. La contribution accordée nous a permis d'accéder au financement nécessaire afin que nous puissions continuer d'innover et ainsi, assurer notre croissance pour les prochaines années. »

Caroline Baril, directrice générale, Industries Udaco

« L'appui de DEC est inestimable pour une PME comme la nôtre. Faisant face présentement à un manque criant de main-d'œuvre, l'automatisation est la solution clé pour nous, les employeurs. Cela est toutefois une solution extrêmement coûteuse qui vient avec son lot de défis et d'inquiétudes. Cette aide financière nous donne donc un énorme coup de pouce dans l'évolution de notre entreprise afin de pouvoir continuer à offrir à notre clientèle les plus hauts standards de fabrication, dans les meilleurs délais et aux prix les plus compétitifs. »

Mélissa Gosselin, vice-présidente, Chambre à peinture A.G.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

